Володимир Путін прибув до Шеньчженя, Китай, на саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва. Літак Іл-96, яким прилетів глава Російської Федерації — держави-агресора, — приземлився в міжнародному аеропорту Баоань невдовзі після другої години ночі в середу.

На летовищі Путіна зустрів Цай Ці — керівник канцелярії голови КНР Сі Цзіньпіна та п’ятий за рангом посадовець Китаю. Як повідомляє South China Morning Post, Цай Ці є найвищим за рангом представником китайської влади, який зустрічав іноземних лідерів після їхнього прибуття до Шеньчженя на форум АТЕС.

Церемонія в аеропорту

Після спуску з трапа Путін і Цай Ці близько 40 секунд обмінювалися привітаннями через перекладачів та потиснули руки. Уздовж червоної доріжки вишикувалася почесна варта трьох родів військ Народно-визвольної армії Китаю. Учасники церемонії махали китайськими й російськими прапорами та квітами.

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Також в аеропорту були заступник міністра закордонних справ КНР Ма Чжаосюй і посол Китаю в Москві Чжан Ханьхуей. Після церемонії кортеж Путіна вирушив до готелю Conrad у районі Цяньхай на південному заході Шеньчженя, який, за словами кремлівського кореспондента Олександра Юнашева, повністю зарезервували для російської делегації.

Заплановані переговори

За даними радника Кремля з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова, Путін має зустрітися із Сі Цзіньпіном у середу. Вони планують обговорити зовнішньополітичні питання, а також нещодавні контакти Москви з Вашингтоном. Це має бути їхня четверта офіційна двостороння зустріч цього року та п’ята зустріч загалом.

У четвер у Шеньчжені заплановано тристоронній саміт лідерів Китаю, США та Росії. Президент США Дональд Трамп, за інформацією видання, мав прибути до міста пізніше в середу.

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