弗拉基米尔·普京抵达中国深圳，参加亚太经济合作组织峰会。俄罗斯联邦这一侵略国领导人乘坐的伊尔-96飞机于周三凌晨两点过后不久降落在宝安国际机场。

在机场迎接普京的是蔡奇——中国国家主席习近平的办公厅主任，也是中国排名第五的官员。正如《南华早报》报道，蔡奇是在外国领导人抵达深圳参加亚太经合组织论坛后迎接他们的最高级别中国政府代表。

机场仪式

走下飞机舷梯后，普京和蔡奇通过翻译进行了约40秒的问候并握手。中国人民解放军三军仪仗队在红地毯两侧列队。仪式参与者挥舞着中俄两国国旗和鲜花。

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中国外交部副部长马朝旭和中国驻莫斯科大使张汉晖也在机场。仪式结束后，普京的车队前往位于深圳西南部前海地区的康莱德酒店。克里姆林宫记者亚历山大·尤纳舍夫称，该酒店已被俄罗斯代表团全部预订。

计划中的会谈

根据克里姆林宫外交政策顾问尤里·乌沙科夫的说法，普京将于周三与习近平会面。他们计划讨论外交政策问题，以及莫斯科近期与华盛顿的接触。这将是他们今年第四次正式双边会晤，也是总体上的第五次会面。

中美俄三国领导人三边峰会定于周四在深圳举行。据该报报道，美国总统唐纳德·特朗普原定于周三晚些时候抵达该市。

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