Владимир Путин прибыл в Шэньчжэнь, Китай, на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Самолет Ил-96, на котором прилетел глава Российской Федерации — государства-агрессора, — приземлился в международном аэропорту Баоань вскоре после двух часов ночи в среду.

В аэропорту Путина встретил Цай Ци — руководитель канцелярии председателя КНР Си Цзиньпина и пятый по рангу чиновник Китая. Как сообщает South China Morning Post, Цай Ци является самым высокопоставленным представителем китайских властей, встречавшим иностранных лидеров после их прибытия в Шэньчжэнь на форум АТЭС.

Церемония в аэропорту

После спуска по трапу Путин и Цай Ци около 40 секунд обменивались приветствиями через переводчиков и пожали руки. Вдоль красной дорожки выстроился почетный караул трех родов войск Народно-освободительной армии Китая. Участники церемонии махали китайскими и российскими флагами и цветами.

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Также в аэропорту находились заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй и посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй. После церемонии кортеж Путина отправился в отель Conrad в районе Цяньхай на юго-западе Шэньчжэня, который, по словам кремлевского корреспондента Александра Юнашева, полностью забронировали для российской делегации.

Запланированные переговоры

По данным советника Кремля по вопросам внешней политики Юрия Ушакова, Путин должен встретиться с Си Цзиньпином в среду. Они планируют обсудить вопросы внешней политики, а также недавние контакты Москвы с Вашингтоном. Это должна быть их четвертая официальная двусторонняя встреча в этом году и пятая встреча в целом.

В четверг в Шэньчжэне запланирован трехсторонний саммит лидеров Китая, США и России. Президент США Дональд Трамп, по информации издания, должен был прибыть в город позже в среду.

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