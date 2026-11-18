Władimir Putin przybył do Shenzhen w Chinach na szczyt Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Samolot Ił-96, którym przyleciał przywódca Federacji Rosyjskiej — państwa agresora — wylądował na międzynarodowym lotnisku Bao’an krótko po drugiej w nocy w środę.

Na lotnisku Putina powitał Cai Qi — szef kancelarii przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga i piąty rangą urzędnik Chin. Jak informuje South China Morning Post, Cai Qi jest najwyższym rangą przedstawicielem chińskich władz, który witał zagranicznych przywódców po ich przybyciu do Shenzhen na forum APEC.

Ceremonia na lotnisku

Po zejściu po schodach samolotu Putin i Cai Qi przez około 40 sekund wymieniali pozdrowienia za pośrednictwem tłumaczy i uścisnęli sobie dłonie. Wzdłuż czerwonego dywanu ustawiła się warta honorowa trzech rodzajów wojsk Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Uczestnicy ceremonii machali chińskimi i rosyjskimi flagami oraz kwiatami.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Na lotnisku byli również wiceminister spraw zagranicznych ChRL Ma Zhaoxu oraz ambasador Chin w Moskwie Zhang Hanhui. Po ceremonii kolumna Putina udała się do hotelu Conrad w dzielnicy Qianhai w południowo-zachodniej części Shenzhen, który, według kremlowskiego korespondenta Aleksandra Junaszewa, został w całości zarezerwowany dla rosyjskiej delegacji.

Planowane rozmowy

Według doradcy Kremla ds. polityki zagranicznej Jurija Uszakowa Putin ma spotkać się z Xi Jinpingiem w środę. Planują omówić kwestie polityki zagranicznej, a także niedawne kontakty Moskwy z Waszyngtonem. Ma to być ich czwarte oficjalne spotkanie dwustronne w tym roku i piąte spotkanie łącznie.

Na czwartek w Shenzhen zaplanowano trójstronny szczyt przywódców Chin, USA i Rosji. Prezydent USA Donald Trump miał, według publikacji, przybyć do miasta później w środę.

Czytaj nas na