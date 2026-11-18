Amerykańska aktorka Anne Hathaway po raz trzeci została mamą. 43-letnia gwiazda filmu „Diabeł ubiera się u Prady 2” i jej mąż Adam Schulman powitali na świecie trzecie dziecko.

Małżeństwo wychowuje już dwóch synów — 10-letniego Jonathana i 6-letniego Jacka. Imię i płeć nowo narodzonego dziecka nie zostały jeszcze ujawnione.

Gateway poinformowała o trzeciej ciąży 19 czerwca. Wówczas aktorka opublikowała na Instagramie film, na którym pojawiła się w białej sukience i pokazała zaokrąglony brzuch przy akompaniamencie piosenki „Baby I’m Yours” Barbary Lewis.

Wcześniej Hathaway nie ujawniała informacji o ciąży nawet podczas międzynarodowej trasy promocyjnej filmu „Diabeł ubiera się u Prady 2”. Według źródła aktorka chciała, aby uwaga publiczności pozostała skupiona na filmie, a o ciąży zamierzała poinformować dopiero wtedy, gdy sama będzie na to gotowa.

Po ogłoszeniu tej wiadomości w programie Setha Meyersa Hathaway przyznała, że trzecia ciąża była dla niej i jej męża niespodzianką.

„Oczywiście wiedzieliśmy, co robimy, ale byliśmy bardzo zaskoczeni, że wszystko się udało” – powiedziała aktorka.

W październiku, na kilka tygodni przed narodzinami dziecka, Hathaway opowiedziała, że wraz z mężem starali się spędzać jak najwięcej czasu ze starszymi synami przed nadchodzącymi zmianami w rodzinie.

„Jesteśmy bardzo szczęśliwi, jesteśmy zachwyceni, ale teraz najbardziej chcemy cieszyć się tym czasem, kiedy w naszej rodzinie jest jeszcze czworo. W końcu dla nas wszystko się zmieni, ale szczególnie duże zmiany czekają na nasze dzieci” – zaznaczyła Hathaway.

Wcześniej informowaliśmy, że Anne Hathaway ogłosiła trzecią ciążę.

Elon Musk obraził ciężarną Anne Hathaway w mediach społecznościowych.

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