Przywódca Chin Xi Jinping i prezydent USA Donald Trump wspólnie pojawili się na uroczystej kolacji dla uczestników szczytu APEC. Bankiet zorganizował chiński przywódca, a gościom zaproponowano wykwintne dania kuchni chińskiej oraz drogie wina.

W menu znalazły się:

Zimną przystawkę „Miasto gigantycznego ptaka Roc” (City of the Roc).

Zupa z płetw rybnych z chińskimi oliwkami oraz smażony homar z imbirem i zieloną cebulką.

Gotowana na parze ryba z rodziny gruperów z sosem sojowym.

Stek wołowy z grzybami, a także kapusta pekińska z młodą kapustą i kasztanami w sosie szafranowym.

Asortyment trzech rodzajów kantonskich dim sum, które zostaną podane w trakcie kolacji.

Zupa z czerwonej fasoli z skórką mandarynki i nasionami lotosu.

Na deser – tort, świeże owoce i lody.

Na zakończenie – kawa i herbata.

Napoje: czerwone wino Ningxia Diaoyutai Cabernet Sauvignon z 2019 roku, białe wino z rocznika 2020 oraz wino lodowe z liczi z prowincji Guangdong.

Informację tę podaje serwis Sky News.

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