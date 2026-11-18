Homar i wykwintne wina: czym Xi Jinping częstował przywódców APEC
Przywódca Chin Xi Jinping i prezydent USA Donald Trump wspólnie pojawili się na uroczystej kolacji dla uczestników szczytu APEC. Bankiet zorganizował chiński przywódca, a gościom zaproponowano wykwintne dania kuchni chińskiej oraz drogie wina.
W menu znalazły się:
- Zimną przystawkę „Miasto gigantycznego ptaka Roc” (City of the Roc).
- Zupa z płetw rybnych z chińskimi oliwkami oraz smażony homar z imbirem i zieloną cebulką.
- Gotowana na parze ryba z rodziny gruperów z sosem sojowym.
- Stek wołowy z grzybami, a także kapusta pekińska z młodą kapustą i kasztanami w sosie szafranowym.
- Asortyment trzech rodzajów kantonskich dim sum, które zostaną podane w trakcie kolacji.
- Zupa z czerwonej fasoli z skórką mandarynki i nasionami lotosu.
- Na deser – tort, świeże owoce i lody.
- Na zakończenie – kawa i herbata.
- Napoje: czerwone wino Ningxia Diaoyutai Cabernet Sauvignon z 2019 roku, białe wino z rocznika 2020 oraz wino lodowe z liczi z prowincji Guangdong.
Informację tę podaje serwis Sky News.
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