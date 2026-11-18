Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп вместе прибыли на торжественный ужин для участников саммита АТЭС. Банкет организовал китайский лидер, а гостям предложили изысканные блюда китайской кухни и дорогие вина.

В меню вошли:

Холодная закуска «Город гигантской птицы Рух» (City of the Roc).

Суп из рыбьих плавников с китайскими оливками и жареный лобстер с имбирем и зелёным луком.

Приготовленный на пару групер с соевым соусом.

Говяжий стейк с грибами, а также морщинки с молодой капустой и каштанами в шафрановом соусе.

Ассорти из трёх видов кантонских димсамов, которые подадут в середине ужина.

Суп из красной фасоли с цедрой мандарина и семенами лотоса.

На десерт — торт, свежие фрукты и мороженое.

В завершение — кофе и чай.

Напитки: красное вино Ningxia Diaoyutai Cabernet Sauvignon 2019 года, белое вино урожая 2020 года и ледяное вино из личи из провинции Гуандун.

Об этом сообщает со ссылкой на Sky News.

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