Омары и изысканные вина: чем Си Цзиньпин угощал лидеров АТЭС
Лидер Китая Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп вместе прибыли на торжественный ужин для участников саммита АТЭС. Банкет организовал китайский лидер, а гостям предложили изысканные блюда китайской кухни и дорогие вина.
В меню вошли:
- Холодная закуска «Город гигантской птицы Рух» (City of the Roc).
- Суп из рыбьих плавников с китайскими оливками и жареный лобстер с имбирем и зелёным луком.
- Приготовленный на пару групер с соевым соусом.
- Говяжий стейк с грибами, а также морщинки с молодой капустой и каштанами в шафрановом соусе.
- Ассорти из трёх видов кантонских димсамов, которые подадут в середине ужина.
- Суп из красной фасоли с цедрой мандарина и семенами лотоса.
- На десерт — торт, свежие фрукты и мороженое.
- В завершение — кофе и чай.
- Напитки: красное вино Ningxia Diaoyutai Cabernet Sauvignon 2019 года, белое вино урожая 2020 года и ледяное вино из личи из провинции Гуандун.
Об этом сообщает со ссылкой на Sky News.
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