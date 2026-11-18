Лобстери та вишукані вина: чим Сі Цзіньпін пригощав лідерів АТЕС
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Лідер Китаю Сі Цзіньпін і президент США Дональд Трамп разом прибули на урочисту вечерю для учасників саміту АТЕС. Бенкет організував китайський лідер, а гостям запропонували вишукані страви китайської кухні та дорогі вина.
До меню увійшли:
- Холодна закуска «Місто велетенського птаха Рух» (City of the Roc).
- Суп із плавців риби з китайськими оливками та смажений лобстер з імбиром і зеленою цибулею.
- Приготований на парі групер із соєвим соусом.
- Яловичий стейк із грибами, а також зморшки з молодою капустою та каштанами в шафрановому соусі.
- Асорті з трьох видів кантонських дімсамів, які подадуть у середині вечері.
- Суп із червоної квасолі з цедрою мандарина та насінням лотоса.
- На десерт – торт, свіжі фрукти та морозиво.
- На завершення – кава та чай.
- Напої: червоне вино Ningxia Diaoyutai Cabernet Sauvignon 2019 року, біле вино врожаю 2020 року та льодове вино з лічі з провінції Гуандун.
Про це повідомляє з посиланням на Sky News.
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