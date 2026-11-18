Американская звезда Пэрис Хилтон выступила у Капитолия в Вашингтоне с призывом к Палате представителей принять законопроект Defiance Act, который предусматривает защиту людей от порнографических изображений и видео, созданных искусственным интеллектом без их согласия.

Документ должен предоставить пострадавшим право подавать иски против тех, кто создает или распространяет такие материалы.

Сенат США уже дважды одобрял различные версии законопроекта — в 2024 году и в январе 2026-го, однако Палата представителей до сих пор не вынесла его на голосование.

Хилтон заявила, что эта проблема для неё носит личный характер. В 19 лет она пережила публикацию интимного видео без её согласия. По словам звезды, развитие ИИ позволяет превращать обычные фотографии в откровенные изображения и видео, что создает новые угрозы для женщин и детей.

В настоящее время Пэрис Хилтон работает директором по защите прав в компании Loti AI, которая помогает выявлять и удалять контент с незаконно использованными изображениями и голосами. По её словам, компания обнаружила более 100 тысяч откровенных дипфейков с её участием и добилась удаления более 60 тысяч.

Источник: CNBC.