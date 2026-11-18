Американська зірка Періс Гілтон виступила біля Капітолія у Вашингтоні із закликом до Палати представників ухвалити законопроєкт Defiance Act, який передбачає захист людей від порнографічних зображень і відео, створених штучним інтелектом без їхньої згоди.

Документ має надати постраждалим право подавати позови проти тих, хто створює або поширює такі матеріали.

Сенат США вже двічі схвалював різні версії законопроєкту — у 2024 році та січні 2026-го, однак Палата представників досі не винесла його на голосування.

Гілтон заявила, що проблема є для неї особистою. У 19 років вона пережила оприлюднення інтимного відео без її згоди. За словами зірки, розвиток ШІ дозволяє перетворювати звичайні фотографії на відверті зображення та відео, що створює нові загрози для жінок і дітей.

Нині Періс Гілтон працює директоркою із захисту прав у компанії Loti AI, яка допомагає виявляти та видаляти контент із незаконно використаними зображеннями й голосами. За її словами, компанія виявила понад 100 тисяч відвертих діпфейків із її участю та домоглася видалення більш ніж 60 тисяч.

Джерело: CNBC.