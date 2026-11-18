美国明星帕丽斯·希尔顿在华盛顿国会大厦前发表演讲，呼吁众议院通过《反抗法案》（Defiance Act），该法案旨在保护民众免受未经其同意由人工智能生成的色情图片和视频的侵害， 该法案旨在保护民众免受未经其同意由人工智能生成的色情图像和视频的侵害。

该法案旨在赋予受害者起诉制作或传播此类材料者的权利。

美国参议院已于2024年和2026年1月两度通过该法案的不同版本，但众议院至今仍未将其提交表决。

希尔顿表示，这个问题对她而言是切身之痛。 19岁时，她曾遭遇私密视频未经同意被公开的经历。这位明星表示，人工智能的发展使得普通照片可以被转化为露骨的图像和视频，这给妇女和儿童带来了新的威胁。

目前，帕里斯·希尔顿担任Loti AI公司的权益保护总监，该公司致力于识别并删除非法使用图像和声音的内容。 据她透露，该公司已发现超过10万个涉及她的露骨深度伪造内容，并成功促使其中6万多个被删除。

来源：CNBC。