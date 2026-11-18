Film: Trump i Xi Jinping pojawili się razem na kolacji w ramach szczytu APEC, a Putina posadzono osobno
Przywódca Chin Xi Jinping i prezydent USA Donald Trump pojawili się razem na uroczystej kolacji w ramach szczytu Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC). Tymczasem rosyjski dyktator Władimir Putin siedział z dala od nich.
Trójstronne rozmowy przywódców zaplanowano na 19 listopada.
Na zdjęciach z tego wydarzenia widać, jak Xi Jinping i Trump idą obok siebie. Putin siedział w innej części sali.
Informują o tym rosyjskie media propagandowe.
Również podczas wspólnej sesji zdjęciowej w chińskim Shenzhen rosyjski dyktator Władimir Putin próbował stanąć obok prezydenta USA Donalda Trumpa i przewodniczącego ChRL Xi Jinpinga. Ostatecznie jednak chiński przywódca ustawił go dalej od siebie, za swoją żoną Peng Liyuan.
Władimir Putin przybył do Shenzhen w Chinach na szczyt Azjatyckiego Forum Współpracy Gospodarczej (APEC). Samolot Ił-96, którym przyleciał przywódca Federacji Rosyjskiej – państwa-agresora – wylądował na międzynarodowym lotnisku Bao’an krótko po drugiej w nocy w środę.
Podczas szczytu w Chinach 18 listopada przywódca Kremla stwierdził, że kraje europejskie nie zdołały dostosować się do utraty dostępu do rosyjskiego rynku i tanich surowców energetycznych. Jego zdaniem prowadzi to do osłabienia pozycji Europy i zmniejszenia jej potencjału gospodarczego.