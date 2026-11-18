Od 1 grudnia w Hiszpanii zacznie obowiązywać nowa kategoria czasowej niezdolności do pracy dla kobiet mających problemy zdrowotne związane z menopauzą. Przewiduje ona korzystniejsze warunki wypłat niż w przypadku standardowego zwolnienia lekarskiego. Informuje o tym RMF24.

Wypłaty bez minimalnego okresu składkowego

Hiszpański rząd w październiku przyjął przepisy w formie dekretu królewskiego mającego moc ustawy. W środę zatwierdziła je Stała Deputacja Kongresu — organ wykonujący najważniejsze funkcje parlamentarne w okresie między rozwiązaniem parlamentu a ukonstytuowaniem się nowego składu.

Nowe zasady będą dotyczyć pracownic z zaburzeniami zdrowotnymi związanymi z menopauzą. Podobny tryb przewidziano dla pracownic, które padły ofiarą przemocy ze względu na płeć. W obu przypadkach prawo do świadczenia będzie przysługiwać od dnia następującego po rozpoczęciu zwolnienia lekarskiego, a minimalny okres opłacania składek nie będzie wymagany.

W przypadku zwykłego zwolnienia lekarskiego w Hiszpanii świadczenia za pierwsze trzy dni co do zasady nie są naliczane, chyba że układ zbiorowy pracy stanowi inaczej. Od czwartego do 20. dnia wynoszą one 60% podstawy wymiaru, a od 21. dnia — 75%. W nowych kategoriach rekompensata będzie obliczana od pierwszego dnia na poziomie 60% podstawy, a od 20. dnia wzrośnie do 75%.

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Inne zmiany w przepisach socjalnych

Ministra integracji, zabezpieczenia społecznego i migracji Elma Saiz oświadczyła, że zmiany mają uwzględniać sytuacje i nierówności, które wcześniej były niewystarczająco odzwierciedlone w systemie ubezpieczeń społecznych. Według niej systemem zabezpieczenia społecznego objętych jest ponad 10,5 mln kobiet.

Zmiany legislacyjne dotyczą również rodziców opiekujących się ciężko chorym dzieckiem: będą mogli korzystać z prawa do skróconego czasu pracy jednocześnie albo naprzemiennie. Wsparcie może być udzielane także po ukończeniu przez osobę pozostającą pod opieką 26 lat, jeśli ma ona trzeci stopień zależności od opieki osób trzecich lub niepełnosprawność na poziomie co najmniej 65%.

Ponadto zasady przyznawania renty rodzinnej zostaną rozszerzone na osoby pozostające w niezarejestrowanych związkach, które mają wspólne dzieci i mogą potwierdzić co najmniej dwa lata wspólnego zamieszkania.

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