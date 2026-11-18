В Іспанії з 1 грудня почне діяти нова категорія тимчасової непрацездатності для жінок, які мають проблеми зі здоров’ям, пов’язані з менопаузою. Вона передбачає сприятливіші умови виплат, ніж за стандартного лікарняного. Про це повідомляє RMF24.

Виплати без мінімального страхового стажу

Іспанський уряд у жовтні ухвалив норми у формі королівського декрету, що має силу закону. У середу їх затвердила Постійна депутація Конгресу — орган, який виконує найважливіші парламентські функції в період між розпуском парламенту та формуванням нового складу.

Нові правила поширюватимуться на працівниць із розладами здоров’я, пов’язаними з менопаузою. Аналогічний порядок передбачено для працівниць, які стали жертвами гендерно зумовленого насильства. В обох випадках право на виплату виникатиме з дня, наступного після початку лікарняного, а мінімальний період сплати внесків не вимагатиметься.

За звичайного лікарняного в Іспанії виплати за перші три дні, як правило, не нараховують, якщо інше не визначено колективним трудовим договором. Із четвертого до 20-го дня вони становлять 60% бази для розрахунку, а з 21-го дня — 75%. Для нових категорій компенсацію розраховуватимуть від першого дня на рівні 60% бази, а з 20-го дня її підвищать до 75%.

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Інші зміни в соціальному законодавстві

Міністерка інтеграції, соціального забезпечення та міграції Ельма Саїс заявила, що зміни мають врахувати ситуації та нерівність, які раніше недостатньо відображалися в системі соціального страхування. За її словами, понад 10,5 млн жінок охоплені системою соціального забезпечення.

Законодавчі зміни також стосуються батьків, які доглядають за тяжкохворою дитиною: вони зможуть користуватися правом на скорочений робочий час одночасно або почергово. Підтримка може надаватися і після досягнення підопічним 26 років, якщо він має третій ступінь залежності від стороннього догляду або інвалідність щонайменше 65%.

Крім того, правила призначення пенсії у зв’язку з втратою годувальника поширять на людей у незареєстрованих союзах, які мають спільних дітей та можуть підтвердити щонайменше два роки спільного проживання.

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