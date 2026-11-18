美国女演员安妮·海瑟薇第三次当上了妈妈。这位43岁的《穿普拉达的恶魔2》女主角与丈夫亚当·舒尔曼迎来了第三个孩子。

这对夫妇已有两个儿子——10岁的乔纳森和6岁的杰克。新生儿的姓名和性别目前尚未公布。

海瑟薇于6月19日宣布了第三次怀孕的消息。当时，这位女演员在Instagram上发布了一段视频，视频中她身着白色连衣裙，在芭芭拉·刘易斯的歌曲《Baby I’m Yours》的伴奏下展示了圆润的孕肚。

在此之前，即使在为电影《穿普拉达的女王2》进行全球宣传巡回期间，盖特威也从未透露过怀孕的消息。 据消息人士透露，这位女演员希望公众的注意力能继续集中在电影上，并打算在自己做好准备时再公布怀孕的消息。

在塞斯·迈尔斯（Seth Meyers）的脱口秀节目中公布这一消息后，盖特威坦言，这次第三次怀孕对她和丈夫来说都是个意外。

“我们当然知道自己在做什么，但一切竟然成功了，这让我们非常惊讶，”这位女演员说道。

10月，在孩子出生前几周，盖特威表示，在家庭结构发生变化之前，她和丈夫正努力尽可能多地陪伴两个大儿子。

“我们非常高兴，欣喜若狂，但现在最想做的就是好好享受这个家庭还只有四口人的时光。毕竟对我们来说一切都会改变，但对孩子们来说，等待他们的变化将尤为巨大，”海瑟薇指出。

此前我们曾报道，安·海瑟薇宣布了第三次怀孕的消息。

埃隆·马斯克在社交媒体上冒犯了怀孕的安妮·海瑟薇。

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