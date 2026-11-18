欧洲委员会部长委员会批准了题为《乌克兰的民主安全》的2027–2030年乌克兰新行动计划。该计划的预算约为7000万欧元。

“《2027–2030年行动计划》体现了我们支持乌克兰的承诺。 该计划旨在帮助乌克兰克服俄罗斯侵略带来的后果，并继续建设一个基于深度结构性改革的民主未来，”欧洲委员会秘书长阿兰·贝尔塞表示。

该决议于11月18日在斯特拉斯堡举行的会议上通过。该计划旨在帮助乌克兰使其立法、机构运作及规范适用实践符合欧洲标准。 欧洲委员会强调，这符合乌克兰的战略目标——通过加入欧盟来加强自身安全。

贝尔塞表示，乌克兰的长期安全还取决于其体制的稳固性、司法独立性、公民的信任度，以及在战争和和平时期抵御外国干涉的能力。

“如果说今天是武器在保卫乌克兰，那么明天将是由其体制来保卫乌克兰，”秘书长强调道。

该计划确定了四个相互关联的优先事项：保护人权并确保问责制，以促进和平与稳定；促进社会包容并保护弱势群体、 弱势群体、妇女和儿童的保护，巩固民主体制，确保自由公正的选举及信息环境的诚信，以及加强独立司法和善治。

该文件还指出，俄罗斯的侵略造成了大规模破坏、平民流离失所，以及政府机构和基本公共服务的中断。 与此同时，乌克兰仍在继续推进改革，朝着加入欧盟的方向迈进，并即使在战争的严峻条件下，也履行着欧洲委员会所规定的义务。

新计划预计将于2027年初正式启动。

该文件基于此前《2023–2026年韧性、恢复与重建行动计划》的成果。 欧洲委员会列举的该计划取得的成就包括：改善战争受害者获得司法救济的途径；设立了1100多个专门为暴力受害者提供支持的服务机构；加强了儿童友好型司法机制；以及通过了《媒体法》。

据欧洲委员会网站报道，该文件旨在支持改革、巩固民主制度，并推动乌克兰向欧洲标准靠拢。

《2027战略》：金融界领袖将商讨针对乌克兰企业的行动计划。

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