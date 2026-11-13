Europa obiecała wesprzeć Armenię w obliczu nasilającej się presji ze strony Rosji

Przywódcy szeregu krajów europejskich oświadczyli, że Rosja nasila presję polityczną i gospodarczą na Armenię. Zapewnili Erywań o poparciu dla jej suwerenności, niezależności oraz prawa do samodzielnego decydowania o własnej przyszłości.

Wspólne oświadczenie przyjęto 12 listopada po spotkaniu premiera Armenii Nikola Paszyniana z przedstawicielami Estonii, Francji, Łotwy, Litwy, Wielkiej Brytanii i UE w Dublinie.

Europejscy przywódcy twierdzą, że Moskwa wprowadziła bezprecedensowe ograniczenia dotyczące armeńskiego eksportu i grozi wykorzystaniem dostaw surowców energetycznych jako narzędzia nacisku.

W odpowiedzi Europa planuje pomóc Armenii w dywersyfikacji powiązań handlowych i energetycznych. W oświadczeniu potwierdzono również poparcie dla europejskiego kursu tego kraju oraz procesu pokojowego między Armenią a Azerbejdżanem.

Źródło: Rada Europejska

Kraje należące do Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym podjęły decyzję o pozbawieniu Armenii prawa głosu we wszystkich organach tej organizacji.

Armenia rozważa możliwość oficjalnego złożenia wniosku o przystąpienie do Unii Europejskiej w 2027 lub 2028 roku.

Armenia znacznie zwiększyła eksport do UE w obliczu ograniczeń handlowych ze strony Rosji.

W nowym programie rządowym Armenii na lata 2026–2031 Rosja nie jest już określana jako strategiczny sojusznik.

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