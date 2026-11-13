Европа пообещала поддержать Армению на фоне усиления давления со стороны России

Лидеры ряда европейских стран заявили, что Россия усиливает политическое и экономическое давление на Армению. Они заверили Ереван в поддержке суверенитета, независимости и права самостоятельно определять своё будущее.

Совместное заявление было принято 12 ноября после встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с представителями Эстонии, Франции, Латвии, Литвы, Великобритании и ЕС в Дублине.

Европейские лидеры утверждают, что Москва ввела беспрецедентные ограничения на армянский экспорт и угрожает использовать поставки энергоресурсов в качестве инструмента давления.

В ответ Европа планирует помогать Армении диверсифицировать торговые и энергетические связи. Также в заявлении подтвердили поддержку европейского курса страны и мирного процесса между Арменией и Азербайджаном.

Об этом сообщает агентство Panorama со ссылкой на Европейский совет.

Страны Организации Договора о коллективной безопасности приняли решение лишить Армению права голоса во всех органах объединения.

Армения рассматривает возможность официально подать заявку на вступление в Европейский Союз в 2027 или 2028 году.

Армения резко увеличила экспорт в ЕС на фоне торговых ограничений со стороны РФ.

В новой правительственной программе Армении на 2026–2031 годы Россия больше не называется стратегическим союзником.

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