波兰法律与公正党（PiS）在United Surveys by IBRiS最新民调中的支持率为15.5%。据Polsat News报道，公民联盟（KO）以30%的支持率位居第一。

支持率分布

与同一民调机构11月2日进行的上一次调查相比，KO的支持率上升了2.8个百分点。PiS下降了2.7个百分点。

“联盟党”位居第三，14%的受访者表示愿意支持该党。其后依次为“波兰王冠联盟”——9.1%、“新左翼”——6.8%以及“发展加”——6.1%。

波兰人民党将获得4.5%的选票，无法跨过选举门槛。3.1%的受访者支持Razem党，0.8%支持“波兰2050”。另有10.1%的民调参与者尚未决定自己的选择。

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可能的席位分配

根据Wirtualna Polska的计算，KO与“新左翼”合计可能在众议院获得222个席位，这不足以确保多数席位。PiS、“发展加”、“联盟党”以及“波兰王冠联盟”的潜在联盟将获得238个席位。

根据这些模型计算，与马泰乌什·莫拉维茨基有关联、且在法律上具有协会地位的“发展加”可能获得23个席位。该党的参与将使现有执政力量联盟和右翼集团均有可能组成多数派。

受Wirtualna Polska委托，United Surveys by IBRiS于2026年11月6日至9日采用CATI和CAWI方法，对1000名波兰成年居民组成的代表性样本进行了调查。Wirtualna Polska采用雅盖隆大学教授雅罗斯瓦夫·弗利斯的方法计算了席位分配。

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