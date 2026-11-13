У Польщі підтримка PiS впала до 15,5%, лідирує KO — Polsat News

У Польщі підтримка партії «Право і справедливість» (PiS) у новому опитуванні United Surveys by IBRiS становила 15,5%. Громадянська коаліція (KO) посіла перше місце з результатом 30%, повідомляє Polsat News.

Розподіл підтримки

Порівняно з попереднім дослідженням тієї самої соціологічної служби, проведеним 2 листопада, підтримка KO зросла на 2,8 відсоткового пункту. PiS втратила 2,7 відсоткового пункту.

Третє місце посіла «Конфедерація», яку готові підтримати 14% опитаних. Далі розташувалися «Конфедерація польської корони» — 9,1%, «Нова лівиця» — 6,8% і «Розвиток Плюс» — 6,1%.

Польська селянська партія набрала б 4,5% голосів і не подолала б виборчий бар’єр. Партію Razem підтримали 3,1% респондентів, а «Польщу 2050» — 0,8%. Ще 10,1% учасників опитування не визначилися зі своїм вибором.

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Можливий розподіл мандатів

За розрахунками Wirtualna Polska, KO разом із «Новою лівицею» могла б отримати 222 мандати в Сеймі, що не забезпечило б більшості. Потенційний союз PiS, «Розвитку Плюс», «Конфедерації» та «Конфедерації польської корони» здобув би 238 мандатів.

Згідно з цими модельними підрахунками, «Розвиток Плюс», пов’язаний із Матеушем Моравецьким і формально зі статусом асоціації, міг би отримати 23 мандати. Його участь дала б змогу сформувати більшість як союзу нинішніх урядових сил, так і правому блоку.

Опитування United Surveys by IBRiS на замовлення Wirtualna Polska проводили 6–9 листопада 2026 року методом CATI та CAWI на репрезентативній вибірці з 1000 повнолітніх жителів Польщі. Розподіл мандатів Wirtualna Polska розрахувала за методом професора Ягеллонського університету Ярослава Фліса.

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