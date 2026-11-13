W Polsce poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości (PiS) w nowym sondażu United Surveys by IBRiS wyniosło 15,5%. Koalicja Obywatelska (KO) zajęła pierwsze miejsce z wynikiem 30%, informuje Polsat News.

Rozkład poparcia

W porównaniu z poprzednim badaniem tej samej pracowni, przeprowadzonym 2 listopada, poparcie dla KO wzrosło o 2,8 punktu procentowego. PiS straciło 2,7 punktu procentowego.

Trzecie miejsce zajęła Konfederacja, którą gotowych jest poprzeć 14% ankietowanych. Kolejne miejsca zajęły Konfederacja Korony Polskiej — 9,1%, Nowa Lewica — 6,8% oraz Rozwój Plus — 6,1%.

Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskałoby 4,5% głosów i nie przekroczyłoby progu wyborczego. Partię Razem poparło 3,1% respondentów, a Polskę 2050 — 0,8%. Kolejne 10,1% uczestników sondażu nie zdecydowało jeszcze, na kogo zagłosuje.

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Możliwy podział mandatów

Według wyliczeń Wirtualnej Polski KO wraz z Nową Lewicą mogłaby uzyskać 222 mandaty w Sejmie, co nie zapewniłoby większości. Potencjalny sojusz PiS, Rozwoju Plus, Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej zdobyłby 238 mandatów.

Zgodnie z tymi modelowymi wyliczeniami Rozwój Plus, związany z Mateuszem Morawieckim i formalnie mający status stowarzyszenia, mógłby uzyskać 23 mandaty. Jego udział umożliwiłby utworzenie większości zarówno sojuszowi obecnych sił rządzących, jak i prawicowemu blokowi.

Sondaż United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski przeprowadzono w dniach 6–9 listopada 2026 roku metodami CATI i CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych mieszkańców Polski. Podział mandatów Wirtualna Polska obliczyła metodą profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego Jarosława Flisa.

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