В Польше поддержка партии «Право и справедливость» (PiS) в новом опросе United Surveys by IBRiS составила 15,5%. «Гражданская коалиция» (KO) заняла первое место с результатом 30%, сообщает Polsat News.

Распределение поддержки

По сравнению с предыдущим исследованием той же социологической службы, проведённым 2 ноября, поддержка KO выросла на 2,8 процентного пункта. PiS потеряла 2,7 процентного пункта.

Третье место заняла «Конфедерация», которую готовы поддержать 14% опрошенных. Далее расположились «Конфедерация польской короны» — 9,1%, «Новые левые» — 6,8% и «Развитие Плюс» — 6,1%.

Польская крестьянская партия получила бы 4,5% голосов и не преодолела бы избирательный барьер. Партию Razem поддержали 3,1% респондентов, а «Польшу 2050» — 0,8%. Ещё 10,1% участников опроса не определились со своим выбором.

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Возможное распределение мандатов

По расчётам Wirtualna Polska, KO вместе с «Новыми левыми» могла бы получить 222 мандата в Сейме, чего не хватило бы для большинства. Потенциальный союз PiS, «Развития Плюс», «Конфедерации» и «Конфедерации польской короны» получил бы 238 мандатов.

Согласно этим модельным расчётам, «Развитие Плюс», связанное с Матеушем Моравецким и формально имеющее статус ассоциации, могло бы получить 23 мандата. Его участие позволило бы сформировать большинство как союзу нынешних правительственных сил, так и правому блоку.

Опрос United Surveys by IBRiS по заказу Wirtualna Polska проводился 6–9 ноября 2026 года методами CATI и CAWI на репрезентативной выборке из 1000 совершеннолетних жителей Польши. Распределение мандатов Wirtualna Polska рассчитала по методу профессора Ягеллонского университета Ярослава Флиса.

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