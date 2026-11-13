康斯坦丁·杰瓦戈位于巴黎、价值4000万美元的豪宅被查封

2026年11月9日，乌克兰商人科斯蒂安丁·热瓦戈位于巴黎的一处豪宅被查封，该房产估值为4000万美元。 该房产是应乌克兰总检察长办公室的要求被查封的，此举系针对前“金融与信贷”银行资金挪用案的调查的一部分。

该豪宅被查封是乌克兰总检察长办公室与法兰西共和国主管机关开展国际合作的成果。

乌克兰方面于2026年9月17日发出了相应的国际法律协助请求。法国主管机关于11月10日确认了该房产已被查封。

该措施是在刑事诉讼程序框架内采取的，该案的庭前调查由国家调查局在总检察长办公室检察官的程序指导下进行。

据调查显示， 康斯坦丁·热瓦戈曾控制“金融与信贷”银行股份有限公司90%以上的注册资本，他与该金融机构的其他管理层代表预先串通，策划了一项挪用1.13亿美元的骗局。

调查人员认为，这些资金随后通过离岸机构以及杰瓦戈控制的其他公司被洗白。

总检察长办公室对法国同行在刑事诉讼调查中展现的专业精神、高效协作及提供的协助表示感谢。

该机构强调，取得的成果彰显了国际伙伴关系在打击金融犯罪以及针对非法来源资产采取法律措施方面的重要性，无论国界如何。

总检察长办公室将继续与其他国家的相关机构合作，以确保对与本刑事案件相关的资产进行有效调查和追查。

总检察长办公室通报了这一消息。

此前，国家反腐败局和专门反腐败检察院已向法院提交了针对商人科斯蒂安丁·热瓦戈的起诉书。

奥地利议会的一批议员发起了一项调查，旨在审查乌克兰商人康斯坦丁·杰瓦戈及其在奥地利的关联实体的活动。 议员们要求政府查明，其公司运营过程中是否违反了制裁、税务和金融规定。

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