В Париже арестовали особняк Константина Жеваго стоимостью 40 млн долларов

9 ноября 2026 года в Париже был арестован особняк украинского бизнесмена Константина Жеваго, стоимость которого оценивается в 40 млн долларов. Имущество было арестовано по запросу Офиса Генерального прокурора Украины в рамках расследования растраты средств бывшего банка «Финансы и Кредит».

Арест особняка стал результатом международного сотрудничества Офиса Генерального прокурора с компетентными органами Французской Республики.

Соответствующий запрос о международной правовой помощи украинская сторона направила 17 сентября 2026 года. Подтверждение об аресте недвижимости французские компетентные органы предоставили 10 ноября.

Мера была применена в рамках уголовного производства, досудебное расследование по которому проводит Государственное бюро расследований под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора.

По данным следствия, Константин Жеваго, контролировавший более 90% уставного капитала АО «Банк «Финансы и Кредит», по предварительному сговору с другими представителями руководства финансового учреждения организовал схему растраты 113 млн долларов США.

Следователи считают, что впоследствии эти средства были легализованы через офшорные структуры и другие компании, находившиеся под контролем Жеваго.

В Офисе Генерального прокурора поблагодарили французских коллег за профессионализм, эффективное взаимодействие и помощь в расследовании уголовного дела.

В ведомстве подчеркнули, что достигнутый результат демонстрирует важность международного партнерства в противодействии финансовым преступлениям и обеспечении правовых мер в отношении активов незаконного происхождения независимо от государственных границ.

Офис Генерального прокурора продолжает сотрудничество с компетентными органами других государств, чтобы обеспечить эффективное расследование и розыск активов, связанных с этим уголовным производством.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд обвинительный акт в отношении бизнесмена Константина Жеваго.

Группа депутатов австрийского парламента инициировала проверку деятельности украинского бизнесмена Константина Жеваго и связанных с ним структур в Австрии. Парламентарии требуют от правительства выяснить, не были ли нарушены санкционные, налоговые и финансовые правила в ходе деятельности его компаний.

Читай нас в