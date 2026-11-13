W Paryżu zajęto rezydencję Konstantina Żewago o wartości 40 mln dolarów

9 listopada 2026 roku w Paryżu zajęto rezydencję ukraińskiego biznesmena Konstantina Żewago, której wartość szacuje się na 40 mln dolarów. Nieruchomość została zajęta na wniosek Prokuratury Generalnej Ukrainy w ramach śledztwa w sprawie sprzeniewierzenia środków przez dawny bank „Finanse i Kredyt”.

Zajęcie rezydencji było wynikiem międzynarodowej współpracy Prokuratury Generalnej z właściwymi organami Republiki Francuskiej.

Odpowiedni wniosek o międzynarodową pomoc prawną strona ukraińska skierowała 17 września 2026 roku. Potwierdzenie zajęcia nieruchomości francuskie właściwe organy przekazały 10 listopada.

Środek ten zastosowano w ramach postępowania karnego, w którym dochodzenie przedprocesowe prowadzi Państwowe Biuro Śledcze pod kierownictwem procesowym prokuratorów Prokuratury Generalnej.

Zgodnie z ustaleniami śledztwa, Kostyantyn Żewago, który kontrolował ponad 90% kapitału zakładowego SA „Bank Finanse i Kredyt”, w ramach wcześniejszego zmowy z innymi przedstawicielami kierownictwa tej instytucji finansowej zorganizował schemat sprzeniewierzenia 113 mln dolarów amerykańskich.

Śledczy uważają, że środki te zostały następnie zalegalizowane za pośrednictwem struktur offshore i innych spółek pozostających pod kontrolą Żewago.

W Biurze Prokuratora Generalnego podziękowano francuskim kolegom za profesjonalizm, skuteczną współpracę i pomoc w prowadzeniu postępowania karnego.

W urzędzie podkreślono, że osiągnięty wynik świadczy o znaczeniu międzynarodowego partnerstwa w zwalczaniu przestępstw finansowych oraz zapewnianiu środków prawnych dotyczących aktywów pochodzących z nielegalnych źródeł, niezależnie od granic państwowych.

Prokuratura Generalna kontynuuje współpracę z właściwymi organami innych państw w celu zapewnienia skutecznego prowadzenia śledztwa i wykrywania aktywów związanych z tym postępowaniem karnym.

Informację tę podała Prokuratura Generalna.

Wcześniej Krajowe Biuro Antykorupcyjne oraz Specjalistyczna Prokuratura Antykorupcyjna skierowały do sądu akt oskarżenia przeciwko biznesmenowi Konstantynowi Żewago.

Grupa posłów austriackiego parlamentu zainicjowała kontrolę działalności ukraińskiego biznesmena Konstantina Żewago oraz powiązanych z nim struktur w Austrii. Parlamentarzyści domagają się od rządu wyjaśnienia, czy w trakcie działalności jego przedsiębiorstw nie doszło do naruszenia przepisów dotyczących sankcji, podatków i finansów.

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