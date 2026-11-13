Święto 13 listopada 2026 — Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych: jak włączyć się w tę inicjatywę

Co roku 13 listopada na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych, zwany również Dniem Osób Niewidomych. Data ta przypomina o prawach osób z dysfunkcją wzroku, ich możliwościach oraz codziennych trudnościach, z jakimi borykają się z powodu niedostępnego środowiska. W 2026 roku dzień ten przypada w piątek, a jego głównym celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na integrację, edukację oraz równy udział każdego w życiu społeczności.

Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych przypada co roku 13 listopada. Data ta nie została wybrana przypadkowo: właśnie tego dnia w 1745 roku we Francji urodził się Valentin Haüy – pedagog, który jako jeden z pierwszych zaczął systematycznie rozwijać edukację dla osób niewidomych. Jego praca zmieniła poglądy na temat tego, czy osoby niewidome mogą się uczyć, czytać, pracować i samodzielnie zdobywać wiedzę.

W 1984 roku 13 listopada zaczęto obchodzić jako Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych. Datę tę wiąże się z decyzją Światowej Organizacji Zdrowia. Inicjatywa miała na celu zwrócenie uwagi na potrzeby osób, które całkowicie lub częściowo straciły wzrok, a także przypomnienie o znaczeniu ich edukacji, zatrudnienia i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Obecnie na Ukrainie i w innych krajach data ta jest wykorzystywana do prowadzenia kampanii informacyjnych, spotkań, wydarzeń edukacyjnych oraz dyskusji na temat dostępności. W przestrzeni publicznej coraz częściej używa się nazwy „Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych”, ponieważ kładzie ona nacisk na samych ludzi, a nie na ich stan zdrowia. Jednocześnie nazwa „Międzynarodowy Dzień Niewidomych” pozostaje powszechnie stosowana w kalendarzach i nazwach wydarzeń.

Kim był Valentin Hayui i dlaczego uważa się go za twórcę edukacji dla osób niewidomych

Valentin Haüy urodził się 13 listopada 1745 roku we Francji. Był pedagogiem, znał kilka języków i interesował się możliwościami kształcenia osób niewidomych. Pewnego razu uderzyło go to, jak na jarmarku wyśmiewano osoby niewidome. To wydarzenie skłoniło go do poświęcenia się sprawie, która miała zmienić ich sytuację. Gayouy uważał, że brak wzroku nie powinien pozbawiać człowieka możliwości zdobycia wykształcenia. Opracował metodę druku liter reliefowych, które można było rozpoznać dotykiem. Dzięki temu niewidomi uczniowie mogli uczyć się liter, czytać teksty i przyswajać treści nauczania.

W 1784 roku w Paryżu Gajui rozpoczął nauczanie niewidomego chłopca, François Lezuer. Z czasem liczba uczniów wzrosła, a pedagog zorganizował placówkę edukacyjną dla dzieci z zaburzeniami wzroku. Jego szkoła jest uważana za jedną z pierwszych specjalistycznych placówek tego typu na świecie. Dzieci nie tylko uczyły się tam czytać i pisać, ale także zajmowały się muzyką i opanowywały rzemiosła.

Gauy dążył do udowodnienia, że osoby niewidome mogą być wykształcone, pracować i samodzielnie się utrzymywać. Zajmował się również wydawaniem materiałów dydaktycznych i tworzeniem specjalnych pomocy naukowych. Jego idee rozprzestrzeniły się poza granice Francji: pedagog pomagał w otwieraniu placówek edukacyjnych w innych europejskich miastach, w szczególności w Sankt Petersburgu.

Czym czcionka Gayou różniła się od alfabetu Braille’a

Historię edukacji osób niewidomych często wiąże się z dwoma nazwiskami — Valentynem Gayou i Louisem Braille’em. Jednak działali oni w różnych okresach i stworzyli różne systemy czytania. Gayouil wykorzystywał wypukłe, zwykłe litery, które można było wyczuć palcami. Był to ważny krok, ale taki system miał swoje ograniczenia: czytanie z niego było trudne, a produkcja książek wymagała dużo czasu.

Louis Braille urodził się we Francji w 1809 roku. W dzieciństwie stracił wzrok w wyniku wypadku, a później uczył się w paryskiej szkole dla osób niewidomych, założonej przez Gajui. Tam chłopiec zapoznał się z różnymi sposobami przekazywania informacji za pomocą dotyku i zaczął pracować nad własnym systemem. W rezultacie Braille stworzył reliefowo-kropkowy alfabet, w którym znaki składają się z kombinacji sześciu kropek. Rozpoznaje się je opuszkami palców. System ten umożliwił szybsze czytanie i pisanie, a z czasem stał się podstawą nauczania osób niewidomych w wielu krajach.

Obecnie alfabet Braille’a stosuje się w książkach, materiałach dydaktycznych, windach, tablicach informacyjnych oraz na niektórych opakowaniach. Posiada on również specjalne oznaczenia dla matematyki, muzyki i innych dziedzin wiedzy. Ważne jest to, że alfabet Braille’a nie umniejszył znaczenia pracy Guy’a: to właśnie jego próby zapewnienia dostępu do edukacji stały się jednym z ważnych etapów na tej drodze.

Dlaczego ten dzień jest ważny

Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych ma na celu nie tylko przypomnienie o osobach, które nie widzą lub mają słaby wzrok. Zwraca on również uwagę na przeszkody, które często stwarza społeczeństwo. Na przykład osobie niewidomej może być trudno samodzielnie poruszać się po mieście, jeśli na chodnikach stoją zaparkowane samochody, brakuje pasów dotykowych lub sygnałów dźwiękowych na przejściach dla pieszych.

Kolejnym problemem jest dostęp do informacji. Nie wszystkie strony internetowe, aplikacje mobilne i dokumenty elektroniczne są kompatybilne z programami ułatwiającymi dostęp do ekranu, które odczytują tekst na głos lub przekazują go za pomocą specjalnych urządzeń. Jeśli strona internetowa ma niejasną strukturę, a przyciski nie mają opisów tekstowych, osoba ta może nie być w stanie samodzielnie skorzystać z usługi.

Duże znaczenie ma również edukacja. Dzieci z wadami wzroku powinny mieć możliwość nauki razem z rówieśnikami, korzystania z dostosowanych podręczników oraz uzyskiwania pomocy specjalistów. W tym celu potrzebne są dostępne materiały dydaktyczne, specjalistyczny sprzęt oraz odpowiednio przygotowani nauczyciele. Nie mniej ważną kwestią jest zatrudnienie. Osoby niewidome mogą pracować w różnych dziedzinach, zdobywać wykształcenie, rozwijać umiejętności zawodowe i budować karierę. Jednak w tym celu pracodawcy muszą zapewnić dostępne miejsca pracy, dostosowane programy i równe warunki zatrudnienia.

Ile osób na świecie ma zaburzenia wzroku

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia co najmniej 2,2 miliarda ludzi na świecie cierpi na zaburzenia widzenia z bliska lub z daleka. Co najmniej w jednym miliardzie przypadków problemom tym można było zapobiec lub nadal pozostają one bez odpowiedniej diagnozy i leczenia.

Przyczyny zaburzeń wzroku są różne. Do najczęstszych należą krótkowzroczność, dalekowzroczność, zaćma, jaskra oraz zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem. Część tych schorzeń można korygować za pomocą okularów, leczenia farmakologicznego lub operacji. Jednak dostęp do opieki okulistycznej zależy od kraju, dochodów danej osoby oraz możliwości systemu opieki zdrowotnej.

Problemy z widzeniem mogą pojawić się w każdym wieku. Dzieci potrzebują szybkiej diagnozy, aby zaburzenia widzenia nie utrudniały nauki i rozwoju. U dorosłych utrata wzroku może utrudniać pracę i codzienne czynności, a u osób starszych – poruszanie się i komunikację. Właśnie dlatego ważne jest, aby nie odkładać badania wzroku i zgłaszać się do specjalistów, jeśli zauważymy jakiekolwiek zmiany. Jednocześnie nie wszystkich zaburzeń wzroku da się zapobiec lub wyleczyć. Osoby, które już straciły wzrok, potrzebują dostępnych środków rehabilitacji, szkoleń i wsparcia, które pomogą im zachować samodzielność.

Jak obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych

W różnych krajach 13 listopada organizowane są kampanie informacyjne, wykłady, wystawy oraz spotkania z osobami niewidomymi i specjalistami ds. rehabilitacji. Biblioteki i placówki edukacyjne organizują zapoznanie się z alfabetem Braille’a, prezentują specjalne książki i urządzenia do czytania. Takie wydarzenia pomagają lepiej zrozumieć, w jaki sposób osoby z zaburzeniami wzroku pozyskują informacje i uczą się.

Często organizowane są prezentacje technologii wspomagających. Mogą to być urządzenia elektroniczne odczytujące tekst na głos, programy ułatwiające korzystanie z ekranu na komputerach i smartfonach, specjalne zegarki, urządzenia nawigacyjne oraz sprzęt AGD z podpowiedziami głosowymi. Uczestnikom pokazuje się, w jaki sposób narzędzia te pomagają w nauce, pracy i życiu codziennym.

Organizacje społeczne wykorzystują również tę datę, aby poruszyć temat dostępności przestrzeni miejskiej. Zwracają uwagę na potrzebę instalowania prowadnic dotykowych, sygnalizacji świetlnej z sygnałami dźwiękowymi, przystanków przystosowanych dla osób niepełnosprawnych oraz przejrzystego systemu orientacji w budynkach użyteczności publicznej. Niektóre wydarzenia poświęcone są zatrudnieniu, edukacji i ochronie praw osób z dysfunkcją wzroku. Nie ma jednego obowiązkowego scenariusza obchodów. W różnych krajach programy zależą od lokalnych organizacji i potrzeb społeczności. Głównym zadaniem takich wydarzeń jest nie tylko opowiadanie o osobach niewidomych, ale także umożliwienie im samodzielnego mówienia o własnych doświadczeniach, problemach i propozycjach.

Jak właściwie pomóc osobie niewidomej

W życiu codziennym wsparcie często zaczyna się od prostego pytania. Jeśli wydaje się, że dana osoba potrzebuje pomocy, warto najpierw się przedstawić i zapytać, czy może ją przyjąć. Nie należy od razu chwytać osoby za rękę, laskę ani próbować siłą przeprowadzać ją przez ulicę. Może ona samodzielnie orientować się w terenie lub potrzebować zupełnie innego rodzaju pomocy. Jeśli osoba zgodziła się na eskortę, lepiej zapytać, w jaki sposób najwygodniej jej się poruszać. Zazwyczaj osobie niewidomej proponuje się, aby chwyciła osobę towarzyszącą za ramię powyżej łokcia, aby wyczuwać jej ruchy. Przed schodami, krawężnikami i innymi przeszkodami należy z wyprzedzeniem ostrzec i wyjaśnić, gdzie się one znajdują.

Podczas rozmowy należy zwracać się bezpośrednio do osoby niewidomej, a nie do jej przewodnika. Nie trzeba podnosić głosu ani mówić zbyt wolno, o ile osoba ta o to nie poprosi. Zwykłe słowa „patrzeć”, „widzieć” czy „do zobaczenia” są całkowicie na miejscu — nie należy sztucznie zmieniać zwykłego sposobu mówienia. Jeśli w pobliżu znajduje się pies przewodnik, nie wolno odwracać jego uwagi, głaskać go ani karmić bez zgody właściciela. Podczas pracy zwierzę to musi skupiać się na zadaniu. Nie należy również dotykać białej laski ani jej przestawiać bez zgody osoby niewidomej.

Ciekawostki o osobach niewidomych i dostępności

1. Biała laska to nie tylko środek poruszania się. Pomaga ona osobie niewidomej wykrywać przeszkody, krawężniki i zmiany nawierzchni. Dzięki niej osoby niewidome mogą samodzielnie orientować się na ulicach i w pomieszczeniach. Jednocześnie laska nie zawsze oznacza całkowitą utratę wzroku: korzystają z niej również osoby z częściowymi zaburzeniami widzenia.

2. Nie wszystkie osoby niewidome korzystają z alfabetu Braille’a. Część z nich czyta za pomocą programów odczytujących tekst, audiobooków lub powiększenia obrazu na ekranie. Wybór zależy od wieku, stanu wzroku, osobistych potrzeb i umiejętności.

3. Psy przewodniki przechodzą specjalne szkolenie. Pomagają omijać przeszkody, znajdować przejścia i bezpiecznie poruszać się wraz z właścicielem. Taki pies nie podejmuje decyzji za człowieka, lecz wykonuje polecenia i pomaga mu w orientacji.

4. Nowoczesne smartfony posiadają funkcje ułatwień dostępu. Programy ułatwiające korzystanie z ekranu mogą odczytywać nazwy przycisków, powiadomienia, tekst na stronach i w menu. Dzięki temu osoby niewidome mogą pisać wiadomości, czytać aktualności, korzystać z aplikacji bankowych i komunikować się w sieciach społecznościowych.

5. Oznaczenia dotykowe są potrzebne nie tylko na ulicach. Wypukłe tabliczki, napisy w alfabecie Braille’a oraz schematy dotykowe są stosowane w szpitalach, placówkach edukacyjnych, muzeach i węzłach komunikacyjnych. Pomagają one samodzielnie odnajdywać potrzebne pomieszczenia i orientować się w nieznanej przestrzeni.

Czym Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych różni się od Dnia Wzroku i Dnia Alfabetu Braille’a

W kalendarzu znajduje się kilka międzynarodowych dat poświęconych wzroku i osobom z jego zaburzeniami. Ich cele się pokrywają, ale każda z nich ma swój odrębny akcent. Światowy Dzień Wzroku obchodzony jest w drugi czwartek października. Poświęcony jest zdrowiu oczu, profilaktyce chorób oraz dostępowi do opieki okulistycznej. W 2026 roku data ta przypada na 8 października.

Światowy Dzień Alfabetu Braille'a obchodzony jest 4 stycznia – w dniu urodzin Louisa Braille'a. Przypomina on o znaczeniu dostępu do informacji, edukacji i czytania dla osób niewidomych. Tego dnia mówi się o wykorzystaniu pisma brajlowskiego w nauce, książkach i życiu codziennym. Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych, obchodzony 13 listopada, ma szerszy zakres — skupia się na prawach, możliwościach i sytuacji osób z dysfunkcją wzroku w społeczeństwie. Przypomina on, że dostępność nie powinna być jednorazową akcją, ale naturalną częścią przestrzeni miejskiej, edukacji, pracy i usług publicznych.

Jak włączyć się w obchody tego dnia

Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych można uczcić w pożyteczny sposób nawet bez udziału w dużej imprezie. Na przykład sprawdzając, czy strona internetowa organizacji lub placówki edukacyjnej jest dostosowana do programów ekranu czytelnego, wspierając inicjatywy społeczne lub rozpowszechniając informacje o prawach osób z dysfunkcją wzroku. Można również dowiedzieć się, jakie potrzeby mają lokalne organizacje i wolontariusze działający w tej dziedzinie.

Warto również zwrócić uwagę na przestrzeń wokół siebie. Nie należy zostawiać rowerów, hulajnóg i samochodów na płytkach dotykowych, nie należy blokować przejść ani zagracać chodników. Dla osoby poruszającej się z pomocą białej laski takie przeszkody mogą stanowić poważny problem.

Kolejnym sposobem, by się zaangażować, jest wspieranie dostępności informacji. Na przykład dodawanie opisów tekstowych do zdjęć w mediach społecznościowych, stosowanie zrozumiałych nagłówków na stronach internetowych oraz nieprzekazywanie ważnych informacji wyłącznie za pomocą koloru lub obrazka. Takie niewielkie zmiany sprawiają, że przestrzeń cyfrowa staje się wygodniejsza dla większej liczby osób. Międzynarodowy Dzień Osób Niewidomych przypomina, że samodzielność człowieka zależy nie tylko od jego osobistych możliwości, ale także od tego, na ile dostępny jest otaczający go świat. Równe prawa zaczynają się od konkretnych rozwiązań — bezpiecznego chodnika, dostępnej strony internetowej, możliwości nauki i pracy. A te warunki są potrzebne nie tylko jednego dnia w roku, ale każdego dnia.

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