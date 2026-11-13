Зеленский подвел итоги переговоров с командой Трампа и назвал три результата

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил три ключевых итога контактов со спецпредставителями Дональда Трампа Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. Он также подвел итоги дипломатической работы, проделанной в течение недели.

Зеленский сообщил, что после встречи с американскими представителями в Дублине Украина рассчитывает на крупнейший обмен пленными за время полномасштабной войны. Президент назвал это первым и главным гуманитарным результатом переговоров.

Ранее глава государства рассказывал, что во время контактов в Абу-Даби стороны обсуждали возможность обмена в формате 1000 на 1000 или даже 1200 на 1200 человек. В то же время окончательное количество пленных и дату обмена пока не объявили. По словам Зеленского, Украина ожидает масштабного возвращения своих граждан домой.

Вторым результатом президент назвал более активное вовлечение европейских представителей в дипломатический процесс. Украина настаивает на том, чтобы европейцы участвовали в переговорах на равных условиях.

«Европа будет за столом переговоров. Это было для нас важно и принципиально, мы два года за это боролись», — подчеркнул Зеленский.

Третьим итогом глава государства назвал подготовку следующих многосторонних встреч. Он заверил, что дипломатическая работа будет продолжаться, а переговорные команды продолжат согласовывать дальнейшие шаги.

По словам Зеленского, следующий раунд переговоров может пройти в Объединенных Арабских Эмиратах или Швейцарии. Окончательное место встречи должны определить переговорные команды. Президент не назвал дату следующего раунда и не раскрыл его возможный состав.

«Мой сигнал был очень прост: давайте быстрее, ребята, если можно. Сейчас состоялась встреча, давайте дальше», — сказал Зеленский во время общения с журналистами.

Он также сообщил, что группы будут работать над вопросами деэскалации и прекращения огня.

«Наши группы проведут новые встречи, и мы решили работать над повесткой дня, касающейся деэскалации и определенных форм прекращения огня. Надеюсь, что такая повестка дня будет», — заявил президент.

Зеленский отметил, что пока располагает небольшим количеством подробностей о беседе Виткоффа и Кушнера с российским диктатором Владимиром Путиным. Американские представители встречались с главой Кремля в Москве 12 ноября, после чего прибыли в Дублин для переговоров с украинским президентом.

Европейские представители уже принимали участие в дипломатических контактах в Абу-Даби 10–11 ноября. Там присутствовали делегации Франции, Германии, Великобритании и Италии в формате E4, а также представители Европейской комиссии и НАТО. В то же время они не принимали непосредственного участия в трехсторонних переговорах между Украиной, США и Россией.

После встречи с Путиным Стив Виткофф заявил, что европейцы присоединятся к следующему раунду переговоров. По его словам, российский лидер согласился на их участие. В то же время помощник президента РФ Юрий Ушаков не подтвердил такой договоренности. Москва ранее также выражала возражения против привлечения европейцев к переговорному процессу.

Вопрос о том, кто именно будет представлять Европу, остается открытым. Европейские страны должны согласовать общий формат представительства и позицию относительно будущих договоренностей.

После переговоров президент поблагодарил Виткоффа и Кушнера за интенсивную коммуникацию, а Ирландию — за организацию саммита Европейского политического сообщества и предоставление площадки для встречи.

Среди позитивных сигналов Зеленский отдельно отметил перспективу возвращения пленных, проведение следующей встречи и надежду на завершение войны.

«Дай Бог, чтобы война закончилась», — сказал глава государства.

Напомним, после переговоров с Путиным Виткофф и Кушнер встретились с Зеленским.

Очередной раунд дипломатических контактов по вопросу прекращения войны в Украине не привёл к прорыву. После двухдневных переговоров в Абу-Даби спецпосланцы президента США Стивен Виткофф и Джаред Кушнер встретились с Владимиром Путиным в Москве. Беседа длилась около двух часов.

Специальный посланник президента США Стив Виткофф по итогам встречи с Владимиром Путиным заявил об определенном прогрессе и выразил надежду на объявление о следующем раунде переговоров.

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