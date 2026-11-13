泽连斯基总结了与特朗普团队的谈判情况，并列举了三项成果

乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基概述了与唐纳德·特朗普的特别代表史蒂夫·维特科夫和贾里德·库什纳会晤的三大关键成果。他还总结了本周开展的外交工作成果。

泽连斯基表示，在都柏林与美国代表会晤后，乌克兰期待进行全面战争爆发以来规模最大的一次战俘交换。总统称这是谈判中取得的首个也是最重要的 humanitarian 成果。

此前，这位国家元首曾透露，在阿布扎比的接触中，双方讨论了以1000换1000甚至1200换1200人的形式进行交换的可能性。 不过，战俘的最终人数和交换日期尚未公布。据泽连斯基称，乌克兰期待本国公民大规模返回家园。

总统将第二项成果归结为更积极地吸纳欧洲代表参与外交进程。乌克兰坚持要求欧洲方面在平等条件下参与谈判。

“欧洲将坐在谈判桌旁。这对我们来说至关重要且原则性很强，我们为此奋斗了两年，”泽连斯基强调道。

国家元首将筹备后续多边会议列为第三项成果。他保证外交工作将持续进行，谈判团队将继续就后续步骤进行协调。

据泽连斯基称，下一轮谈判可能在阿联酋或瑞士举行。最终的会晤地点将由谈判团队确定。总统未透露下一轮谈判的具体日期，也未披露可能的与会人员名单。

“我的要求非常简单：伙计们，如果可以的话，请加快进度。现在会晤已经结束，让我们继续前进，”泽连斯基在接受记者采访时说道。

他还表示，双方团队将就缓和局势和停火等问题展开工作。

“我们的工作组将举行新一轮会谈，我们决定就任何形式的局势缓和及具体的停火安排制定议程。我希望这样的议程能够落实，”总统表示。

泽连斯基指出，目前关于维特科夫和库什纳与俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京会谈的细节尚不多。 美国代表团于11月12日在莫斯科会见了克里姆林宫领导人，随后前往都柏林与乌克兰总统举行会谈。

欧洲代表团此前已于11月10日至11日在阿布扎比参与了外交接触。 当时，法国、德国、英国和意大利的代表团以“E4”形式出席，欧洲委员会和北约的代表也参加了会议。不过，他们并未直接参与乌克兰、美国和俄罗斯之间的三方会谈。

在与普京会晤后，史蒂夫·维特科夫表示，欧洲方面将加入下一轮谈判。据他称，俄罗斯领导人已同意欧洲方面的参与。 不过，俄罗斯总统助理尤里·乌沙科夫并未证实这一协议。此前，莫斯科方面也曾对欧洲国家参与谈判进程表示反对。

究竟由谁代表欧洲，这一问题仍悬而未决。欧洲各国需就共同的代表形式以及针对未来协议的立场达成一致。

会谈结束后，总统感谢维特科夫和库什内尔保持了密切沟通，并感谢爱尔兰组织了欧洲政治共同体峰会并提供了会晤场所。

在诸多积极信号中，泽连斯基特别提到了战俘获释的前景、下次会议的举行以及对战争结束的希望。

“愿上帝保佑战争早日结束，”这位国家元首说道。

需要指出的是，在与普京会谈后，维特科夫和库什纳会见了泽连斯基。

关于结束乌克兰战争的最新一轮外交接触未能取得突破。 在阿布扎比进行为期两天的谈判后，美国总统特使史蒂芬·维特科夫和贾里德·库什纳在莫斯科会见了弗拉基米尔·普京。会谈持续了约两小时。

美国总统特使史蒂夫·维特科夫在与弗拉基米尔·普京会晤后表示，双方取得了一定进展，并希望能够宣布下一轮谈判的安排。

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