Zelenski podsumował rozmowy z zespołem Trumpa i wymienił trzy wyniki

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił trzy kluczowe wnioski z rozmów ze specjalnymi przedstawicielami Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Podsumował również wyniki działań dyplomatycznych podjętych w ciągu tygodnia.

Zełenski poinformował, że po spotkaniu z amerykańskimi przedstawicielami w Dublinie Ukraina liczy na największą wymianę jeńców od czasu wybuchu wojny na pełną skalę. Prezydent nazwał to pierwszym i najważniejszym humanitarnym rezultatem negocjacji.

Wcześniej głowa państwa informowała, że podczas rozmów w Abu Zabi strony omawiały możliwość wymiany w formacie 1000 na 1000, a nawet 1200 na 1200 osób. Jednocześnie nie ogłoszono jeszcze ostatecznej liczby jeńców ani daty wymiany. Według Zełenskiego Ukraina oczekuje na powrót swoich obywateli do domu na dużą skalę.

Drugim rezultatem prezydent uznał bardziej aktywne zaangażowanie przedstawicieli europejskich w proces dyplomatyczny. Ukraina nalega, aby Europejczycy brali udział w negocjacjach na równych warunkach.

„Europa zasiądzie przy stole negocjacyjnym. Było to dla nas ważne i zasadnicze, walczyliśmy o to przez dwa lata” – podkreślił Zełenski.

Trzecim wynikiem, jaki wymienił głowa państwa, było przygotowanie kolejnych spotkań wielostronnych. Zapewnił, że działania dyplomatyczne będą kontynuowane, a zespoły negocjacyjne będą nadal uzgadniać dalsze kroki.

Według Zełenskiego kolejna runda negocjacji może odbyć się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich lub w Szwajcarii. Ostateczne miejsce spotkania mają wyznaczyć zespoły negocjacyjne. Prezydent nie podał daty kolejnej rundy ani nie ujawnił jej ewentualnego składu.

„Mój sygnał był bardzo prosty: przyspieszmy tempo, chłopaki, jeśli to możliwe. Odbyło się spotkanie, kontynuujmy” – powiedział Zełenski podczas rozmowy z dziennikarzami.

Poinformował również, że zespoły będą pracować nad kwestiami deeskalacji i zawieszenia ognia.

„Nasze zespoły przeprowadzą kolejne spotkania i postanowiliśmy pracować nad porządkiem obrad dotyczącym deeskalacji oraz konkretnych zawieszeń ognia. Mam nadzieję, że taki porządek obrad zostanie ustalony” – oświadczył prezydent.

Zełenski zaznaczył, że na razie dysponuje niewielką ilością szczegółów dotyczących rozmowy Witkofa i Kushnera z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem. Amerykańscy przedstawiciele spotkali się z przywódcą Kremla w Moskwie 12 listopada, po czym przybyli do Dublina na rozmowy z prezydentem Ukrainy.

Przedstawiciele europejscy brali już udział w kontaktach dyplomatycznych w Abu Zabi w dniach 10–11 listopada. Obecne tam były delegacje Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch w formacie E4, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej i NATO. Nie brali oni jednak bezpośredniego udziału w trójstronnych rozmowach między Ukrainą, Stanami Zjednoczonymi i Rosją.

Po spotkaniu z Putinem Steve Witkoff oświadczył, że Europejczycy dołączą do kolejnej rundy rozmów. Według niego rosyjski przywódca zgodził się na ich udział. Jednocześnie doradca prezydenta RF Jurij Uszakow nie potwierdził takiego porozumienia. Moskwa już wcześniej wyrażała zastrzeżenia co do włączenia Europejczyków do procesu negocjacyjnego.

Kwestia tego, kto dokładnie będzie reprezentował Europę, pozostaje otwarta. Kraje europejskie muszą uzgodnić wspólny format reprezentacji oraz stanowisko w sprawie przyszłych porozumień.

Po rozmowach prezydent podziękował Witkofowi i Kushnerowi za intensywną komunikację, a Irlandii – za zorganizowanie szczytu Europejskiej Wspólnoty Politycznej oraz zapewnienie miejsca na spotkanie.

Wśród pozytywnych sygnałów Zełenski osobno wymienił perspektywę powrotu jeńców, zorganizowanie kolejnego spotkania oraz nadzieję na zakończenie wojny.

„Oby Bóg sprawił, by wojna się zakończyła” – powiedział głowa państwa.

Przypomnijmy, że po rozmowach z Putinem Witkoff i Kushner spotkali się z Zełenskim.

Kolejna runda kontaktów dyplomatycznych dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie nie przyniosła przełomu. Po dwudniowych rozmowach w Abu Zabi specjalni wysłannicy prezydenta USA Stephen Witkoff i Jared Kushner spotkali się z Władimirem Putinem w Moskwie. Rozmowa trwała około dwóch godzin.

Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff, podsumowując spotkanie z Władimirem Putinem, ogłosił pewien postęp i wyraził nadzieję na ogłoszenie kolejnej rundy rozmów.

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