W polskim mieście Trzebnica nieznani sprawcy pomazali biuro posła Koalicji Obywatelskiej i szefa dolnośląskich struktur partii, Michała Jarosa. Na oknach i fasadzie budynku pozostawili polityczne napisy wymierzone w premiera Donalda Tuska i związane z kanałem Telewizja Republika. Informuje o tym RMF24.

Czarna farba na oknach i fasadzie

Nieznani sprawcy zamalowali szyby biura czarną farbą. Na ścianach i oknach pojawiły się między innymi napisy „Ręce precz od Republiki” oraz „Tusk precz”. Według portalu uszkodzenia są widoczne zarówno na oknach, jak i na fasadzie budynku. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Jaros oświadczył w serwisie społecznościowym X, że farba zostanie zmyta, a jego biuro jest otwarte także dla osób, które nie podzielają jego poglądów. Wezwał osoby, które się z nim nie zgadzają, aby przyszły do biura i porozmawiały. Poseł zwrócił się również do autorów napisów, przypominając, że w pobliżu budynku zainstalowano kamery.

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Wzmianka o kanale telewizyjnym Republika

Napisy dotyczyły kanału Telewizja Republika, który w ostatnich dniach znalazł się w centrum uwagi prokuratury i opinii publicznej. Jaros zaznaczył, że prokuratura oceni wypowiedzi, które padły na antenie kanału po zamachu terrorystycznym w Krakowie.

RMF24 pisze, że Prokuratura Okręgowa w Krakowie wszczęła śledztwo w sprawie podejrzenia zniesławienia, w tym w związku z wypowiedziami redaktora naczelnego kanału Tomasza Sakiewicza. 12 listopada policja przyszła do siedziby kanału i przekazała jego kierownictwu dokument z żądaniem udostępnienia nagrania emisji oraz materiałów dotyczących koncesji. Odrębne postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Szczecinie; dotyczy ono podejrzenia przestępstw na szkodę policjantów i premiera podczas wydarzeń 16 października w pobliżu Trybunału Konstytucyjnego.

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