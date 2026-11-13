В Польше разрисовали офис депутата Михала Яроса — RMF24

В польском городе Тшебница неизвестные разрисовали офис депутата «Гражданской коалиции» и руководителя нижнесилезских структур партии Михала Яроса. На окнах и фасаде здания оставили политические надписи, направленные против премьер-министра Дональда Туска и связанные с телеканалом Telewizja Republika. Об этом сообщает RMF24.

Черная краска на окнах и фасаде

Неизвестные закрасили стекла офиса черной краской. На стенах и окнах появились, в частности, надписи «Руки прочь от Republika» и «Туск, прочь». По данным издания, повреждения видны как на окнах, так и на фасаде здания. Делом занимается прокуратура.

Ярос заявил в социальной сети X, что краску смоют, а его офис открыт и для людей, которые не разделяют его взглядов. Он призвал несогласных с ним приходить в офис и разговаривать. Депутат также обратился к авторам надписей, напомнив, что возле здания установлены камеры.

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Упоминание телеканала Republika

Надписи касались телеканала Telewizja Republika, который в последние дни оказался в центре внимания прокуратуры и общественности. Ярос отметил, что прокуратура будет оценивать высказывания, прозвучавшие в эфире канала после теракта в Кракове.

RMF24 пишет, что Окружная прокуратура в Кракове начала расследование по подозрению в клевете, в частности в отношении высказываний главного редактора телеканала Томаша Сакевича. 12 ноября полиция пришла в штаб-квартиру телеканала и передала руководству документ с требованием предоставить запись эфира и материалы, касающиеся лицензии. Отдельное производство ведет Окружная прокуратура в Щецине: оно касается подозрения в преступлениях во вред полицейским и премьер-министру во время событий 16 октября у Конституционного трибунала.

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