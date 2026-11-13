波兰议员米哈乌·亚罗斯办公室遭涂鸦破坏 — RMF24

在波兰特热布尼察市，不明人士在公民联盟议员、该党下西里西亚地区组织负责人米哈乌·亚罗斯的办公室涂鸦破坏。建筑物的窗户和外墙上留下了针对总理唐纳德·图斯克、并与Telewizja Republika电视台有关的政治标语。RMF24报道称。

窗户和外墙上的黑色油漆

不明人士用黑色油漆涂抹了办公室的玻璃窗。墙壁和窗户上出现了包括“别碰Republika”和“图斯克滚蛋”在内的标语。据该媒体报道，窗户和建筑外墙上都能看到损坏痕迹。检察机关正在处理此案。

亚罗斯在社交平台X上表示，油漆会被洗掉，他的办公室也向不认同其观点的人开放。他呼吁不同意他观点的人走进办公室进行交谈。这名议员还向标语作者喊话，提醒他们建筑物附近安装了摄像头。

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提及Republika电视台

这些标语涉及Telewizja Republika电视台，该电视台近日成为检察机关和公众关注的焦点。亚罗斯指出，检察机关将评估该频道在克拉科夫恐怖袭击后播出时发表的言论。

RMF24写道，克拉科夫地区检察院已就涉嫌诽谤展开调查，其中包括针对该电视台总编辑托马什·萨凯维奇言论的调查。11月12日，警方来到电视台总部，向管理层递交了一份文件，要求提供节目播出录像及有关许可证的材料。什切青地区检察院正在进行单独的程序；该程序涉及10月16日宪法法庭附近事件期间涉嫌损害警察和总理利益的犯罪行为。

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