法国极右翼领导人玛丽娜·勒庞表示愿意与乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基会面。但她提议在布鲁塞尔而非基辅举行会晤。她解释称，提出这一建议是因为欧洲围绕对乌克兰提供财政支持的争论日益激烈。

在巴黎某贸易展会的间隙

发表演讲时，勒庞指出，布鲁塞尔才是举行此类会晤的合适地点，因为向乌克兰提供资金的问题已成为欧洲各国之间激烈争论的焦点。

她表示，这一局势不仅需要与乌克兰总统进行讨论，还需在更广泛的欧洲背景下进行探讨。“德国总理开始对民众发出威胁，这已成为欧洲的一个问题，就此进行讨论会很有意义，”勒庞表示。

勒庞表示，她打算在定于周一举行的与乌克兰驻法国大使的会晤中，提议与泽连斯基进行谈判。

《Politico》对此进行了报道。

需要指出的是，在计划于2027年举行的法国总统大选首轮投票的全部五种预测情景中，玛琳·勒庞和让-吕克·梅朗雄均位列前两名。 与10月底相比，这两位政客的支持率均有所上升。