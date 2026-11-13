Ле Пен погодилася на зустріч із Зеленським — Politico

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен висловила готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Але запропонувала провести зустріч у Брюсселі, а не в Києві. Свою пропозицію вона пояснила загостренням дискусій у Європі щодо фінансової підтримки України.



Виступаючи на полях торговельного ярмарку в Парижі, Ле Пен зазначила, що саме Брюссель є доцільним місцем для такої зустрічі, оскільки питання фінансування України стало предметом гострих суперечок між європейськими державами.

За її словами, ситуація потребує обговорення не лише з українським президентом, а й у ширшому європейському контексті. «Канцлер Німеччини починає погрожувати людям, це стає проблемою в Європі, і було б цікаво це обговорити», – заявила Ле Пен.

Ле Пен повідомила, що має намір запропонувати переговори із Зеленським під час зустрічі з послом України у Франції, запланованої на понеділок.

Про це пише Politico.

Нагадаємо, що Марін Ле Пен та Жан-Люк Меланшон посідають перші два місця в усіх п’яти сценаріях першого туру президентських виборів у Франції, запланованих на 2027 рік. Порівняно з кінцем жовтня обидва політики дещо посилили підтримку виборців.