Ле Пен і Меланшон лідирують у рейтингу перед виборами президента Франції

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Марін Ле Пен та Жан-Люк Меланшон посідають перші два місця в усіх п’яти сценаріях першого туру президентських виборів у Франції, запланованих на 2027 рік. Порівняно з кінцем жовтня обидва політики дещо посилили підтримку виборців.

За результатами опитування Toluna Harris Interactive, Ле Пен могла б отримати 34–36% голосів, а Меланшон — 18–19%. Натомість колишній прем’єр-міністр Едуар Філіпп втратив підтримку та набрав би 11–14%.

У другому турі Ле Пен випереджає всіх трьох потенційних суперників: Меланшона — 68% проти 32%, Рафаеля Глюксмана — 60% проти 40%, а Філіппа — 58% проти 42%.

Також 66% опитаних підтримали проведення спільних праймеріз для визначення єдиного кандидата від правих і центристських сил.

Опитування проводили онлайн 3–5 листопада серед 2436 повнолітніх французів. Перший тур виборів запланований на 18 квітня 2027 року, другий — на 2 травня.

Джерело: Toluna Harris Interactive

Марін Ле Пен під час обіду в Парижі, Франція, відповіла на запитання послів восьми держав, які мають кордон із метропольною Францією, про свої плани щодо країни та Євросоюзу. Зустріч відбулася в середу в Отелі де Богарне — резиденції посла Німеччини у французькій столиці.

Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен 25 жовтня офіційно розпочала передвиборчу кампанію, пообіцявши відновити порядок і довіру в країні. Депутатка від партії «Національне об’єднання», згідно з наведеними даними, лідирує в президентських перегонах зі значним відривом.

Раніше у Франції спалахнули протести проти з’їзду партії Марін Ле Пен.

Марін Ле Пен може перемогти на президентських виборах у Франції з великим відривом, — опитування.

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