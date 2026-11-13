Kaha Kaladze wyraził poparcie dla Meraba Dwalishvili po ataku Usmana Nurmagomedowa

Rosyjski zawodnik MMA Usman Nurmagomiedow wraz ze swoimi zwolennikami zaatakował poza areną sportową byłego mistrza UFC w wadze najlżejszej Meraba Dwalishwili. Gruziński sportowiec, który popiera Ukrainę, po tym incydencie otrzymał wsparcie od wielu osób publicznych.

Wśród osób, które zabrały głos w obronie Dwalishwili, znalazł się były piłkarz kijowskiego „Dynamo” i włoskiego „Milan”, a obecnie burmistrz Tbilisi, Kacha Kaladze.

Kaladze podkreślił, że zachowanie wobec gruzińskiego sportowca nie ma nic wspólnego z honorem sportowym, męską godnością ani człowieczeństwem. Nazwał ten incydent całkowicie niedopuszczalnym i haniebnym czynem.

„Merabe, jesteśmy z tobą” – podkreślił burmistrz Tbilisi.

W swoim poście były piłkarz wspomniał również o 21-letnim gruzińskim zapaśniku Sabu Lazishvili. Wraz z Dvalishvili padł on ofiarą ataku i brał udział w bójce.

Zwracając się do młodego sportowca, Kaladze napisał:

„Jesteś prawdziwym mężczyzną”.

Podano, że wszyscy uczestnicy bójki zostali przewiezieni na posterunek policji. Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia i prowadzą przesłuchania.

Wcześniej w obronie swojego rodaka wystąpił gruziński piłkarz francuskiego PSG, Chwicha Kwaratskhelia. Odniósł się on również do zachowania rosyjskiego zawodnika Usmana Nurmagomiedowa.

Piłkarz podkreślił, że Dwalishvili po raz kolejny pokazał, co to znaczy być Gruzinem, mężczyzną i człowiekiem.

„W przeciwieństwie do tych, którzy w tchórzliwy sposób, podkradając się od tyłu i w nierównych warunkach, próbowali was pokonać. Mężczyźni tak nie postępują” – oświadczył Kwaratskhelia.

Dodał również, że Rosjanom nic się nie uda i że takie działania nie przejdą w przypadku Gruzinów.

Wieczorem 11 listopada Merab Dwalishvili poinformował, że padł ofiarą ataku ze strony Usmana Nurmagomedowa i jego ekipy. Niedługo potem w sieci pojawiło się nagranie z tego incydentu.

Na nagraniu widać, jak rosyjski zawodnik wraz z braćmi wdaje się w konflikt z gruzińskim sportowcem. W tym momencie Dwaliszwili właśnie udzielał wywiadu.

Swoje stanowisko przedstawił na swoim profilu na Instagramie.

Przypomnijmy, że były mistrz UFC w wadze najlżejszej Merab Dvalishvili oświadczył, że został zaatakowany przez rosyjskiego zawodnika Usmana Nurmagomedowa wraz z jego ekipą. Do incydentu miało rzekomo dojść w Abu Zabi.

Szef UFC, Dana White, skomentował bójkę w holu hotelu w Abu Zabi, w której uczestniczyli rosyjski zawodnik Usman Nurmagomiedow oraz gruziński sportowiec Merab Dwalishvili. Nazwał ten incydent całkowicie bezsensownym i nierozsądnym, podkreślając, że takie sytuacje szkodzą działalności organizacji.

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