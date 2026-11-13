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卡哈·卡拉泽在乌斯曼·努尔马戈梅多夫发动袭击后声援梅拉巴·德瓦利什维利

UA NEWS 13 十一月 2026 13:21
卡哈·卡拉泽在乌斯曼·努尔马戈梅多夫发动袭击后声援梅拉巴·德瓦利什维利

俄罗斯MMA选手乌斯曼·努尔马戈梅多夫与其支持者在体育场外袭击了前UFC最轻量级冠军梅拉巴·德瓦利什维利。 这位支持乌克兰的格鲁吉亚运动员在事件发生后，得到了众多公众人物的支持。

在为德瓦利什维利发声的人中，包括曾效力于基辅“迪纳摩”和意大利“AC米兰”的前足球运动员、现任第比利斯市长卡哈·卡拉泽。 

卡拉泽强调，针对这位格鲁吉亚运动员的行为与体育精神、男子气概或人道精神毫无共同之处。他称该事件是完全不可接受且可耻的行为。

“梅拉贝，我们与你同在，”第比利斯市长强调道。

在这篇帖子中，这位前足球运动员还提到了21岁的格鲁吉亚摔跤手萨布·拉齐什维利。他与德瓦利什维利一同遭到了袭击，并卷入了斗殴事件。

卡拉德泽在致这位年轻运动员的留言中写道：

“你是个真正的男子汉。”

据悉，所有参与斗殴的人员均已被送往警察局。执法部门正在调查事件经过并进行问询。

此前，效力于法国巴黎圣日耳曼（PSG）的格鲁吉亚足球运动员赫维查·克瓦拉切利亚曾出面声援这位同胞。他还对俄罗斯格斗选手乌斯曼·努尔马戈梅多夫的行为作出了回应。

这位足球运动员强调，德瓦利什维利再次展现了何为格鲁吉亚人、何为男子汉、何为人。

“这与那些懦夫截然不同——他们从背后偷袭，在条件不平等的情况下试图击败你。真正的男子汉不会这么做，”克瓦拉切利亚表示。

他还补充道，俄罗斯人不会得逞，这种行径对格鲁吉亚人根本行不通。

11月11日晚，梅拉布·德瓦利什维利表示，自己遭到了乌斯曼·努尔马戈梅多夫及其团队的袭击。随后，网络上出现了该事件的视频。

视频中可见，这位俄罗斯格斗选手与其兄弟们与格鲁吉亚运动员发生了冲突。当时，德瓦利什维利正接受采访。

他通过自己的Instagram账号公开了相关立场

回顾此前，前UFC最轻量级冠军梅拉·德瓦利什维利曾表示，他遭到俄罗斯格斗选手乌斯曼·努尔马戈梅多夫及其团队的袭击。该事件据称发生在阿布扎比。

UFC总裁戴纳·怀特就俄罗斯选手乌斯曼·努尔马戈梅多夫与格鲁吉亚选手梅拉布·德瓦利什维利在阿布扎比一家酒店大堂发生的冲突发表了评论他称该事件完全毫无意义且不明智，并强调此类情况会损害该组织的商业利益。

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