卡哈·卡拉泽在乌斯曼·努尔马戈梅多夫发动袭击后声援梅拉巴·德瓦利什维利

俄罗斯MMA选手乌斯曼·努尔马戈梅多夫与其支持者在体育场外袭击了前UFC最轻量级冠军梅拉巴·德瓦利什维利。 这位支持乌克兰的格鲁吉亚运动员在事件发生后，得到了众多公众人物的支持。

在为德瓦利什维利发声的人中，包括曾效力于基辅“迪纳摩”和意大利“AC米兰”的前足球运动员、现任第比利斯市长卡哈·卡拉泽。

卡拉泽强调，针对这位格鲁吉亚运动员的行为与体育精神、男子气概或人道精神毫无共同之处。他称该事件是完全不可接受且可耻的行为。

“梅拉贝，我们与你同在，”第比利斯市长强调道。

在这篇帖子中，这位前足球运动员还提到了21岁的格鲁吉亚摔跤手萨布·拉齐什维利。他与德瓦利什维利一同遭到了袭击，并卷入了斗殴事件。

卡拉德泽在致这位年轻运动员的留言中写道：

“你是个真正的男子汉。”

据悉，所有参与斗殴的人员均已被送往警察局。执法部门正在调查事件经过并进行问询。

此前，效力于法国巴黎圣日耳曼（PSG）的格鲁吉亚足球运动员赫维查·克瓦拉切利亚曾出面声援这位同胞。他还对俄罗斯格斗选手乌斯曼·努尔马戈梅多夫的行为作出了回应。

这位足球运动员强调，德瓦利什维利再次展现了何为格鲁吉亚人、何为男子汉、何为人。

“这与那些懦夫截然不同——他们从背后偷袭，在条件不平等的情况下试图击败你。真正的男子汉不会这么做，”克瓦拉切利亚表示。

他还补充道，俄罗斯人不会得逞，这种行径对格鲁吉亚人根本行不通。

11月11日晚，梅拉布·德瓦利什维利表示，自己遭到了乌斯曼·努尔马戈梅多夫及其团队的袭击。随后，网络上出现了该事件的视频。

视频中可见，这位俄罗斯格斗选手与其兄弟们与格鲁吉亚运动员发生了冲突。当时，德瓦利什维利正接受采访。

他通过自己的Instagram账号公开了相关立场。

回顾此前，前UFC最轻量级冠军梅拉布·德瓦利什维利曾表示，他遭到俄罗斯格斗选手乌斯曼·努尔马戈梅多夫及其团队的袭击。该事件据称发生在阿布扎比。

UFC总裁戴纳·怀特就俄罗斯选手乌斯曼·努尔马戈梅多夫与格鲁吉亚选手梅拉布·德瓦利什维利在阿布扎比一家酒店大堂发生的冲突发表了评论。 他称该事件完全毫无意义且不明智，并强调此类情况会损害该组织的商业利益。

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