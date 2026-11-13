Каха Каладзе поддержал Мераба Двалишвили после нападения Усмана Нурмагомедова

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов вместе со своими сторонниками напал за пределами спортивной площадки на бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Мераба Двалишвили. Грузинского спортсмена, поддерживающего Украину, после инцидента поддержали многие общественные деятели.

Среди тех, кто выступил в защиту Двалишвили, — бывший футболист киевского «Динамо» и итальянского «Милана», а ныне мэр Тбилиси Каха Каладзе.

Каладзе подчеркнул, что такое поведение по отношению к грузинскому спортсмену не имеет ничего общего со спортивной честью, мужским достоинством или человечностью. Он назвал инцидент абсолютно неприемлемым и позорным поступком.

«Мерабе, мы с тобой», — подчеркнул мэр Тбилиси.

В своём посте бывший футболист также упомянул 21-летнего грузинского борца Сабу Лазишвили. Он вместе с Двалишвили стал жертвой нападения и участником драки.

Обращаясь к молодому спортсмену, Каладзе написал:

«Ты настоящий мужчина».

Отмечается, что всех участников драки доставили в полицейский участок. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и проводят допросы.

Ранее в защиту своего земляка выступил грузинский футболист французского ПСЖ Хвича Кварацхелия. Он также отреагировал на поведение российского бойца Усмана Нурмагомедова.

Футболист подчеркнул, что Двалишвили в очередной раз продемонстрировал, что значит быть грузином, мужчиной и человеком.

«В отличие от тех, кто трусливо, подкравшись сзади и в неравных условиях, попытался вас одолеть. Мужчины так не поступают», — заявил Кварацхелия.

Он также добавил, что россиянам ничего не удастся и что с грузинами такие действия не пройдут.

Вечером 11 ноября Мераб Двалишвили сообщил, что стал жертвой нападения со стороны Усмана Нурмагомедова и его команды. Впоследствии в сети появилось видео инцидента.

На записи видно, как российский боец вместе с братьями вступает в конфликт с грузинским спортсменом. В этот момент Двалишвили как раз давал интервью.

Свою позицию он изложил на странице в Instagram.

Напомним, бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили заявил, что на него напал российский боец Усман Нурмагомедов вместе со своей командой. Инцидент якобы произошел в Абу-Даби.

Глава UFC Дейна Уайт прокомментировал драку в холле отеля в Абу-Даби с участием российского бойца Усмана Нурмагомедова и грузинского спортсмена Мераба Двалишвили. Он назвал инцидент совершенно бессмысленным и неразумным, подчеркнув, что подобные ситуации наносят ущерб бизнесу организации.

Читай нас в