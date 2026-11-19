W Kremlu ujawniono szczegóły rozmów prezydenta USA Donalda Trumpa i Władimira Putina, które odbyły się 18 listopada w chińskim Shenzhen. Po dwustronnym spotkaniu przywódcy nie wygłosili wspólnego oświadczenia dla dziennikarzy.

Według słów doradcy rosyjskiego dyktatora Jurija Uszakowa, Putin i Trump omówili wojnę na Ukrainie oraz kwestie stosunków dwustronnych. Przywódcy nie wydali wspólnych oświadczeń dla mediów.

Doradca Putina zapewnił, że spotkanie przebiegło pomyślnie, a sam Putin wyszedł z niego „w doskonałym nastroju”. Jednocześnie, jak powiedział, podczas spotkania nie padły żadne szczególnie ważne oświadczenia, ponieważ wszyscy przygotowują się do rozmów trójstronnych.

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