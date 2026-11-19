В Кремле раскрыли подробности переговоров президента США Дональда Трампа и Владимира Путина, которые состоялись в китайском Шэньчжэне 18 ноября. После двусторонней встречи лидеры не выступили с совместным заявлением для журналистов.

По словам помощника российского диктатора Юрия Ушакова, Путин и Трамп обсудили войну в Украине и вопросы двусторонних отношений. Совместных заявлений для СМИ лидеры делать не стали.

Помощник Путина заверил, что встреча прошла хорошо, а сам Путин вышел из нее «в прекрасном настроении». В то же время, по его словам, особо важных заявлений на встрече не прозвучало, ведь все готовятся к трехсторонним переговорам.

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