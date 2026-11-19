Prezydent USA Donald Trump oświadczył, że wojna Rosji przeciwko Ukrainie nie ma wpływu na Stany Zjednoczone, a sprzedaż amerykańskiej broni do krajów europejskich, które przekazują ją Kijowowi, przynosi Waszyngtonowi zysk.

Prezydent USA podkreślił, że Stany Zjednoczone sprzedają broń po pełnej cenie, nie udzielając nabywcom żadnych rabatów. Według niego w ten sposób kraj czerpie korzyści finansowe z dostaw broni.

„Nie udzielamy zniżek. Można więc powiedzieć, że świetnie na tym zarabiamy” – stwierdził Trump.

Wyjaśnił, że Stany Zjednoczone sprzedają broń krajom Unii Europejskiej, a te samodzielnie decydują, jak ją wykorzystać. Jednocześnie, według Trumpa, Europejczycy w większości przekazują zakupioną amerykańską broń Ukrainie.

Prezydent USA powtórzył również swoją dawną tezę, że jego poprzednik, Joe Biden, rzekomo przekazał Ukrainie 350 mld dolarów w gotówce.

Jednak liczby te nie odpowiadają rzeczywistości. Kongres USA zatwierdził w całym tym okresie około 175 mld dolarów na wsparcie Ukrainy, przy czym znaczna część tych środków została przeznaczona na amerykański przemysł obronny, a nie przekazana Kijowowi w gotówce.

Jednocześnie Trump przyznał, że ukraińskie siły zbrojne wykazują się wysokimi zdolnościami bojowymi.

„Ukraińcy walczą znakomicie” – zaznaczył prezydent USA.

Donald Trump powiedział to w wywiadzie dla stacji telewizyjnej Fox News.

Przypomnijmy, że Niemcy przeznaczą 300 mln dolarów na zakup amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy w ramach inicjatywy PURL. Kraj ten dołącza do nowego pakietu pomocy wraz z Norwegią. Główny nacisk zostanie położony na wzmocnienie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej.

Polska nie może obecnie wnosić wkładów do funduszu PURL, za pośrednictwem którego europejskie rządy finansują zakup amerykańskiego uzbrojenia dla Ukrainy. Decyzja ta wynika z kilku przyczyn – poinformował 13 listopada premier Polski Donald Tusk.

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