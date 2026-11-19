美国总统唐纳德·特朗普表示，俄罗斯对乌克兰的战争不会影响美国，而向欧洲国家出售美国武器——这些国家随后将武器转交给基辅——则为华盛顿带来了利润。

这位美国总统强调，美国以全价出售武器，不向买家提供折扣。据他称，美国因此从武器供应中获得了经济利益。

“我们不提供折扣。因此可以说，我们从这笔生意中赚得盆满钵满，”特朗普表示。

他解释说，美国向欧盟国家出售武器，而这些国家则自行决定如何使用这些武器。与此同时，据特朗普称，欧洲国家大多将购得的美国武器转交给乌克兰。

美国总统还重申了他长期以来的说法，即他的前任乔·拜登据称向乌克兰提供了3500亿美元的现金。

然而，这些数字与事实不符。美国国会迄今为止批准的对乌克兰援助总额约为1750亿美元，其中大部分资金流向了美国国防工业，并未以现金形式移交给基辅。

与此同时，特朗普承认乌克兰军队展现出了极高的作战能力。

“乌克兰人打得非常出色，”美国总统表示。

唐纳德·特朗普在接受福克斯新闻频道采访时发表了上述言论。

需要指出的是，德国将在PURL倡议框架内拨款3亿美元，用于为乌克兰采购美国武器。该国将与挪威共同参与这一新的援助计划。援助重点将放在加强乌克兰防空能力上。

波兰目前无法向PURL基金注资，该基金是欧洲各国政府为乌克兰采购美国武器提供资金的渠道。波兰总理唐纳德·图斯克11月13日表示，做出这一决定有几个原因。

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