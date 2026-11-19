Президент США Дональд Трамп заявил, что война России против Украины не влияет на Соединённые Штаты, а продажа американского оружия европейским странам, которые передают его Киеву, приносит Вашингтону прибыль.

Американский президент подчеркнул, что США продают вооружение по полной цене, не предоставляя покупателям скидок. По его словам, таким образом страна получает финансовую выгоду от поставок оружия.

«Мы не предоставляем скидок. Поэтому можно сказать, что мы на этом отлично зарабатываем», — заявил Трамп.

Он пояснил, что Соединенные Штаты продают оружие странам Европейского Союза, а те самостоятельно решают, как его использовать. В то же время, по словам Трампа, европейцы в основном передают приобретенное американское вооружение Украине.

Американский президент также повторил свой давний тезис о том, что его предшественник Джо Байден якобы передал Украине 350 млрд долларов наличными.

Однако эти цифры не соответствуют действительности. Конгресс США за весь период одобрил около 175 млрд долларов на поддержку Украины, причем значительная часть этих средств направлялась в американскую оборонную промышленность, а не передавалась Киеву в виде наличных.

В то же время Трамп признал, что украинские военные демонстрируют высокие боевые способности.

«Украинцы воюют великолепно», — отметил президент США.

Об этом Дональд Трамп сказал в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, Германия направит 300 млн долларов на закупку американского вооружения для Украины в рамках инициативы PURL. К новому пакету помощи страна присоединяется вместе с Норвегией. Основной акцент будет сделан на укреплении украинской противовоздушной обороны.

Польша пока не может вносить взносы в фонд PURL, через который европейские правительства финансируют закупку американского вооружения для Украины. Такое решение обусловлено несколькими причинами, сообщил 13 ноября премьер-министр Польши Дональд Туск.

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