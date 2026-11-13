Silne opady śniegu i porywisty wiatr spowodowały poważne utrudnienia na autostradzie E4 w pobliżu miasta Örnsköldsvik na północy Szwecji. W nocy z czwartku na piątek w zaspach śnieżnych i korkach znalazło się około 100 pojazdów, informuje RMF24.

Na trasę skierowano ciężki sprzęt

Służby drogowe określiły sytuację jako niezwykle trudną. Na miejsce skierowano ciężkie pojazdy holownicze i sprzęt gąsienicowy, aby oczyścić trasę. Największą trudność dla ratowników stanowi usuwanie ciężarówek, które zablokowały przejazd na ważnej drodze łączącej południe i północ kraju.

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Ostrzeżenia wzdłuż Zatoki Botnickiej

Szwedzki Instytut Meteorologiczny SMHI ostrzegł, że na pasie wybrzeża między Örnsköldsvikiem a Skellefteå może spaść do metra śniegu. Intensywnym opadom towarzyszy silny wiatr, który dodatkowo pogarsza sytuację na drogach.

Ostrzeżenia przed trudnymi warunkami pogodowymi obowiązywały w piątek wzdłuż całego wybrzeża Zatoki Botnickiej — od Sztokholmu do Skellefteå, gdzie przebiega autostrada E4. W Skellefteå lokalne władze utworzyły sztab kryzysowy w celu koordynacji działań ratunkowych i zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. W czwartek i piątek odwołano tam zajęcia w szkołach, a także wydarzenia kulturalne i sportowe.

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