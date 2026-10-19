W rybackim miasteczku Kilwa Masoko w Tanzanii nowy port przeszedł końcową inspekcję. Ambasador Chin w Tanzanii Chen Mingjian nazwał go pierwszym dużym nowoczesnym portem rybackim w kraju, informuje South China Morning Post.

Możliwości nowego portu

Kilwa Masoko leży około 300 kilometrów na południe od Dar es Salaam, niedaleko ruin Kilwa Kisiwani. Nowy obiekt jest przystosowany do przyjmowania statków rybackich znacznie większych niż łodzie, które przez długi czas operowały na tym odcinku wybrzeża Tanzanii.

Projektowana przepustowość portu wynosi do 60 tys. ton ryb rocznie. Oczekuje się, że przyczyni się on do rozwoju tanzańskich rynków rybnych, ograniczenia psucia się połowów i tworzenia miejsc pracy. Minister pracy Tanzanii Deus Sangu spodziewa się około 30 tys. bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy.

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Dostawy owoców morza do Chin

Część połowów może trafiać do chińskich nabywców w związku z rosnącym popytem Chin na owoce morza. W ostatnich latach Pekin zawierał umowy umożliwiające większej liczbie państw afrykańskich eksport ryb i innych produktów wodnych na chiński rynek.

Chiny importują żywe homary z Namibii i Komorów, a także kraby i suszone sardele z Kenii. Uzgodniły wymagania dotyczące importu dzikich produktów wodnych z Tanzanii; odrębny protokół przewiduje dostawy do Chin tuńczyka, homarów i innych dzikich owoców morza z Somalii.

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