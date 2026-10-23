W ramach nowej koncepcji „aktywnej obrony” Estonia rozpoczęła przerzucanie jednostek z bazy Tapa bliżej granicy z Federacją Rosyjską, państwem-agresorem. Kraj rozwija również nowy obiekt wojskowy w Jõhvi i buduje bazę w przygranicznej Narwie, informuje The Hindu.

Obrona bez odwrotu

Estoński rząd wprowadził koncepcję aktywnej obrony do planowania w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego w 2026 roku. Zakłada ona odejście od podejścia, w którym rosyjskie siły mogłyby posunąć się w głąb kraju przed rozpoczęciem kontrataku. Zamiast tego estońskie wojska mają przeciwdziałać inwazji od samego początku i przeprowadzać dalekosiężne uderzenia na cele wojskowe za linią frontu.

Według Financial Times, na który powołuje się The Hindu, planowany obiekt w Narwie ma pomieścić około 200 wojskowych w normalnych warunkach i do 1 000 podczas kryzysu. Narwa leży na granicy z Rosją i jest oddzielona od rosyjskiego Iwangorodu rzeką Narwą. Estońscy urzędnicy obawiają się, że Moskwa może wykorzystywać lokalne napięcia lub dezinformację do wywierania presji na kraj. Rosja zaprzecza oskarżeniom o działania w szarej strefie, w tym cyberataki, sabotaż i zakłócenia elektroniczne.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wzrost wydatków na obronę

Wydatki obronne Estonii w 2026 roku mają wzrosnąć o 42% — do 2,4 mld euro, czyli około 5,4% PKB. Kraj zawarł również umowy na zakup dziewięciu amerykańskich systemów rakietowych HIMARS i dziewięciu południowokoreańskich systemów Chunmoo. Zakupy obejmują pociski balistyczne M57 o deklarowanym zasięgu do 300 km.

Estonia ma wyszkoloną rezerwę liczącą do 230 tys. osób, podczas gdy jej siły stałe liczą około 4 200 żołnierzy. Kraj nie ma własnych konwencjonalnych samolotów bojowych i polega na sojusznikach z NATO w kwestii patrolowania przestrzeni powietrznej. Według Financial Times Wielka Brytania planuje zwiększyć swój kontyngent w Estonii z około 800 do 1 200 żołnierzy do kwietnia 2027 roku.

Czytaj nas na