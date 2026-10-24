Na Słowacji rozpoczęły się wybory lokalne i regionalne — RMF24

Na Słowacji rozpoczęły się wybory lokalne i regionalne. Lokale wyborcze otwarto o godz. 7:00 i będą działać do godz. 20:00. Wyborcy wybierają burmistrzów i starostów, radnych miejskich i gminnych, a także przewodniczących i radnych ośmiu krajów samorządowych. Jak informuje RMF24, nieoficjalnych wyników oczekuje się rano następnego dnia.

Sprawdzian poparcia dla koalicji

Wybory na szczeblu lokalnym i regionalnym odbywają się jednocześnie po raz drugi w historii kraju. W Bratysławie i Koszycach głosowanie obejmuje również dzielnice miast.

Głosowanie jest uznawane za ostatni sprawdzian popularności koalicji rządowej premiera Roberta Ficy przed wyborami parlamentarnymi zaplanowanymi na jesień przyszłego roku. W skład koalicji wchodzą partie Smer-SSD, Hlas i Słowacka Partia Narodowa. Na poparcie dla jej kandydatów mogą wpływać ostatnie rządowe działania oszczędnościowe, wzrost kosztów życia, problemy młodych ludzi z dostępem do mieszkań oraz polityka wobec mniejszości romskiej.

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Rywalizacja w Bratysławie i na południu kraju

Jednym z kluczowych starć są wybory burmistrza Bratysławy. Urzędujący burmistrz Matúš Vallo ubiega się o kolejną kadencję przy wsparciu m.in. opozycyjnych partii Progresywna Słowacja i Wolność i Solidarność. Jego głównym rywalem jest minister transportu Jozef Ráž, wspierany przez partie koalicji rządowej.

Wybory są także sprawdzianem współpracy sił koalicyjnych z pozaparlamentarną skrajnie prawicową partią Republika, na której czele stoi eurodeputowany Milan Uhrík. Według sondaży partia, która nie przekroczyła pięcioprocentowego progu w wyborach w 2023 roku, może obecnie liczyć na poparcie na poziomie kilkunastu procent.

Szczególne znaczenie głosowanie ma na południu Słowacji, gdzie mieszka liczna mniejszość węgierska. W Dunajskiej Stredzie urzędujący burmistrz Zoltán Hájos z partii Sojusz rywalizuje z Tomášem Miško, wspieranym przez koalicję pięciu sił politycznych. W tych wyborach nie prowadzi się exit polli: po zamknięciu lokali wstępne wyniki będzie publikował Urząd Statystyczny Republiki Słowackiej.

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