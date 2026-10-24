В Словакии начались местные и региональные выборы — RMF24

В Словакии начались местные и региональные выборы. Избирательные участки открылись в 7:00 и будут работать до 20:00. Избиратели выбирают мэров и старост, депутатов городских и муниципальных советов, а также глав и депутатов восьми самоуправляемых краёв. Как сообщает RMF24, неофициальные результаты ожидаются утром следующего дня.

Проверка поддержки коалиции

Выборы на местном и региональном уровнях проводятся одновременно во второй раз в истории страны. В Братиславе и Кошице голосование также охватывает районы городов.

Голосование считают последней проверкой популярности правительственной коалиции премьер-министра Роберта Фицо перед парламентскими выборами, запланированными на осень следующего года. В коалицию входят партии Smer-SSD, Hlas и Словацкая национальная партия. На поддержку её кандидатов могут влиять недавние меры правительства по экономии, рост стоимости жизни, проблемы молодёжи с доступом к жилью и политика в отношении ромского меньшинства.

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Конкуренция в Братиславе и на юге страны

Одним из ключевых противостояний являются выборы мэра Братиславы. Действующий мэр Матуш Валло баллотируется на новый срок при поддержке, в частности, оппозиционных партий «Прогрессивная Словакия» и «Свобода и солидарность». Его главным соперником является министр транспорта Йозеф Раж, которого поддерживают партии правительственной коалиции.

Выборы также являются проверкой сотрудничества коалиционных сил с непарламентской ультраправой партией «Республика», которую возглавляет депутат Европарламента Милан Угрик. Согласно опросам, партия, не преодолевшая пятипроцентный барьер на выборах 2023 года, сейчас может рассчитывать на поддержку на уровне нескольких десятков процентов.

Особое значение голосование имеет на юге Словакии, где проживает многочисленное венгерское меньшинство. В Дунайской Стреде действующий мэр Золтан Гайош от партии «Альянс» соревнуется с Томашем Мишко, которого поддерживает коалиция пяти политических сил. Экзитполы на этих выборах не проводят: после закрытия участков предварительные результаты будет публиковать Статистическое управление Словакии.

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