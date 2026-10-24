У Словаччині розпочалися місцеві та регіональні вибори — RMF24

У Словаччині розпочалися місцеві та регіональні вибори. Виборчі дільниці відкрилися о 7:00 і працюватимуть до 20:00. Виборці обирають мерів і старост, депутатів міських та муніципальних рад, а також голів і депутатів восьми самоврядних країв. Як повідомляє RMF24, неофіційні результати очікують уранці наступного дня.

Перевірка підтримки коаліції

Вибори на місцевому та регіональному рівнях проводять одночасно вдруге в історії країни. У Братиславі та Кошицях голосування також охоплює райони міст.

Голосування вважають останньою перевіркою популярності урядової коаліції прем'єр-міністра Роберта Фіцо перед парламентськими виборами, запланованими на осінь наступного року. До коаліції входять партії Smer-SSD, Hlas та Словацька національна партія. На підтримку її кандидатів можуть впливати останні заходи уряду з економії, зростання вартості життя, проблеми молоді з доступом до житла та політика щодо ромської меншини.

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Конкуренція у Братиславі та на півдні країни

Одним із ключових протистоянь є вибори мера Братислави. Чинний мер Матуш Валло балотується на новий термін за підтримки, зокрема, опозиційних партій «Прогресивна Словаччина» та «Свобода і солідарність». Його головним суперником є міністр транспорту Йозеф Раж, якого підтримують партії урядової коаліції.

Вибори також є перевіркою співпраці коаліційних сил із позапарламентською ультраправою партією «Республіка», яку очолює євродепутат Мілан Угрік. За даними опитувань, партія, що не подолала п'ятивідсотковий бар'єр на виборах 2023 року, нині може розраховувати на підтримку в кільканадцять відсотків.

Особливе значення голосування має на півдні Словаччини, де проживає численна угорська меншина. У Дунайській Стреді чинний мер Золтан Гайош від «Альянсу» змагається з Томашем Мішком, якого підтримує коаліція п'яти політичних сил. Екзитполів на цих виборах не проводять: після закриття дільниць попередні результати публікуватиме Статистичне управління Словаччини.

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