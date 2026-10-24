斯洛伐克地方和地区选举启动——RMF24

斯洛伐克的地方和地区选举已经开始。投票站于7:00开放，并将工作至20:00。选民将选举市长和村长、市议会和市镇议会议员，以及八个自治地区的主席和议员。据RMF24报道，非官方结果预计将在次日早晨公布。

检验对执政联盟的支持

地方和地区级选举同时举行，这在该国历史上是第二次。在布拉迪斯拉发和科希策，投票还涵盖城市辖区。

此次投票被视为总理罗伯特·菲佐领导的执政联盟在定于明年秋季举行的议会选举前，对其受欢迎程度的最后一次检验。该联盟由方向—社会民主党、声音党和斯洛伐克民族党组成。政府近期的紧缩措施、生活成本上涨、年轻人获得住房的困难以及针对罗姆少数群体的政策，都可能影响对其候选人的支持。

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布拉迪斯拉发和该国南部的竞争

关键对决之一是布拉迪斯拉发市长选举。现任市长马图什·瓦洛在包括反对党“进步斯洛伐克”和“自由与团结”在内的支持下竞选连任。他的主要对手是交通部长约瑟夫·拉日，后者得到执政联盟各党的支持。

此次选举也是对联盟力量与议会外极右翼“共和国”党合作的检验，该党由欧洲议会议员米兰·乌赫里克领导。根据民调，这个在2023年选举中未能跨越5%门槛的政党，目前可望获得十几个百分点的支持率。

此次投票在斯洛伐克南部具有特别重要的意义，那里居住着大量匈牙利少数族群。在多瑙斯特雷达，来自“联盟”党的现任市长佐尔坦·海约什与托马什·米什科竞争，后者得到五个政治力量组成的联盟支持。本次选举不进行出口民调：投票站关闭后，斯洛伐克统计局将公布初步结果。

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